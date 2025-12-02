Biznis forum u Skoplju okupiće sutra 200 makedonskih i srpskih privrednika! Ministarka Mesarović: Cilj nam je da se srpski proizvodi nađu u trgovinskim lancima u Severnoj Makedoniji (FOTO)

Biznis forum u Skoplju okupiće sutra 200 makedonskih i srpskih privrednika s ciljem produbljivanja ekonomske saradnje dve zemlje i zajedničkog nastupa na trećim velikim tržištima, najavila je potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

- I za cilj, naravno, imamo da se srpski proizvodi nađu u trgovinskim lancima u Severnoj Makedoniji, da srpske kompanije u što većem obimu otvaraju proizvodne pogone u Severnoj Makedoniji, ali i da investitori iz ove zemlje dođu u Srbiju i otvaraju proizvodne pogone - rekla je Mesarović u izjavi za medije pre obilaska vinarije "Kamnik" u Skoplju.

Mesarović je navela da dve zemlje imaju zajedničke ciljeve koji se ogledaju pre svega u zajedničkom nastupu na trećim tržištima.

- A u odnosu na one sporazume koje Srbija ima zaključeno sa Narodnom Republikom Kinom i sa Egiptom i sa Emiratima, zemljama CEFTA, EFTA i svim drugim zemljama sa kojima Srbija ima zaključene ugovore o slobodnoj trgovini ili preferencijalnom tržištu koji, naravno, i makedonskim investitorima omogućava jedan povoljniji preferencijalni pristup tim tržištima - kazala je ministarka.

Ona je navela da će predmet razgovora biti veliki infrastrukturni projekti, kao i da će se sastati sa velikim trgovinskim lancima kako bi se konkretizovala saradnja.

- Ono što je važno da istaknem jeste da 2025. godine beležimo rast kada je u pitanju spoljnoekonomska saradnja, ali potencijali su daleko veći u odnosu na ono što ostvarujemo - naglasila je Mesarovićeva.

Ministarka je zahvalila domaćinima vinarije "Kamnik" na gostoprimstvu, navodeći da su bili izlagači na nedavno održanom Sajmu vina u Beogradu.

- Svakako je to vinarija koja ima značajne kapacitete kada je u pitanju proizvodnja vina, čini mi se negde oko 100 hiljada litara godišnje. Mislim da su oni negde i orijentisani na visoki kvalitet, ne na kvantitet - navela je Mesarović.

Ministarka je obišla proizvodni pogon vinarije i degustacionu sobu, a među prisutnima je bio i potpredsednik Vlade Severne Makedonije i ministar za odnose među zajednicama Ivan Stoilković.

On je istakao da vlada veliko interesovanje za sutrašnji biznis forum u Skoplju i da očekuje unapređenje ekonomske saradnje dve zemlje.

- Postoje resursi i postoji namera - rekao je Stoilković.

Ministarka privrede boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Severnoj Makedoniji.

Vinarija "Kamnik" osnovana je 2004. godine u Skoplju. Vlasnik je Iki Malinkovski, a glavni enolog Goran Milanov. Vinarija poseduje sopstvene vinograde na više od sedam hektara, a godišnja proizvodnja iznosi približno 50.000 boca vina.

Autor: Iva Besarabić