AKTUELNO

Politika

SRBIJA SVE BLIŽE KONAČNIM DOGOVORIMA O NOVIM KINESKIM INVESTICIJAMA Ministarka Mesarović učestvovala na biznis forumu u azijskoj zemlji, evo koje su glavne poruke

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je biznis forumu tokom svoje radne posete NR Kini.

-Odličan biznis forum sa više kompanija iz provincije Fuđijen, iz oblasti visokih tehnologija, industrije nameštaja, energetike i automobilske industrije, za koje su veoma zainteresovane za investiranje u Srbiji. Drago mi je što smo nakon našeg poslednjeg susreta u Beogradu krajem oktobra, korak bliže konačnim dogovorima o pokretanju investicija u našoj zemlji. Temelje saradnje postavili su naši predsednici Aleksandar Vučić i Si Đinping, pre svega svojim ličnim prijateljstvom, a zatim i čeličnim prijateljstvom naša dva naroda, Sporazumom o slobodnoj trgovini i zajedničkom izjavom da gradimo zajednicu sa zajedničkom budućnošću u novoj eri- napisala je Mesarović na Instagramu.

Autor: S.M.

#Adrijana Mesarović

#Biznis forum

#Kina

#Srbija

#investicije

POVEZANE VESTI

Politika

SRPSKI PROIZVODI U PONUDI NA LETOVIMA KINESKE AVIO KOMPANIJE Ministarka Mesarović na pregovorima sa predstavnikom 'Sjamen Er': Očekujemo ih uskoro u p

Politika

PARTNERI IZ SJAMENA NAM PRUŽAJU NEIZMERNU PODRŠKU Ministarku Mesarović ugostio gradonačelnik grada u kojem je otvorena PRVA SRPSKA PRODAVNICA - Evo ko

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ U BANJA LUCI NA BIZNIS FORUMU Potpisala dva važna sporazuma; Posetila dve fabrike u Laktašima i Banja Luci OVO SU NJENE KLJUČNE P

Politika

'SVIMA KOJI BI ŽELELI DA VIDE SRBIJU NA KOLENIMA PORUČUJEM - NEĆE MOĆI' Ministarka Mesarović zapušila usta Borku Stefanoviću (FOTO)

Politika

ZAJEDNIČKA BUDUĆNOST DVE ZEMLJE Ministarka Mesarović o novim kineskim investicijama u Srbiji: Gradimo konkretne projekte i otvaramo nova radna mesta

Politika

'SRBI I SLOVACI ZAJEDNO SU POLOŽILI NEKE OD NAJTEŽIH ISTORIJSKIH ISPITA' Ministarka Mesarović na obeležavanju Slovačke narodne svečanosti u Bačkom Pet