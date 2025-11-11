SRBIJA SVE BLIŽE KONAČNIM DOGOVORIMA O NOVIM KINESKIM INVESTICIJAMA Ministarka Mesarović učestvovala na biznis forumu u azijskoj zemlji, evo koje su glavne poruke

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović prisustvovala je biznis forumu tokom svoje radne posete NR Kini.

-Odličan biznis forum sa više kompanija iz provincije Fuđijen, iz oblasti visokih tehnologija, industrije nameštaja, energetike i automobilske industrije, za koje su veoma zainteresovane za investiranje u Srbiji. Drago mi je što smo nakon našeg poslednjeg susreta u Beogradu krajem oktobra, korak bliže konačnim dogovorima o pokretanju investicija u našoj zemlji. Temelje saradnje postavili su naši predsednici Aleksandar Vučić i Si Đinping, pre svega svojim ličnim prijateljstvom, a zatim i čeličnim prijateljstvom naša dva naroda, Sporazumom o slobodnoj trgovini i zajedničkom izjavom da gradimo zajednicu sa zajedničkom budućnošću u novoj eri- napisala je Mesarović na Instagramu.

