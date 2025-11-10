PARTNERI IZ SJAMENA NAM PRUŽAJU NEIZMERNU PODRŠKU Ministarku Mesarović ugostio gradonačelnik grada u kojem je otvorena PRVA SRPSKA PRODAVNICA - Evo koje poruke su se čule

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović bila je gost kod gradonačelnika Sjamena, tokom svoje zvanične posete Kini.

-Još jednom smo potvrdili naše čelično prijateljstvo u prelepom kineskom gradu Sjamen, i velika je čast bila biti gost gradonačelniku Sjamena gospodinu Vu Binu. Mi smo jedna mala zemlja koja može da se pohvali da se ubrzano probija na jedno od najvećih svetskih tržišta - kinesko tržište. Postoje veliki potencijali za dalju saradnju na osnovu Sporazuma o slobodnoj trgovini sa NR Kinom, i zahvalna sam što su naši kineski partneri iz Sjamena to prepoznali i što nam pružaju nemerljivu podršku- napisala je ministarka na svom Instagramu.

Ona je naglasila da će nastaviti da produbljuju saradnju u svim oblastima života i da je naša Srbija privilegovana zahvaljujući prijateljstvu i čeličnim vezama koje grade naši predsednici Aleksandar Vučić i Si Điping.

-Kada iza razvoja i podrške privrednim aktivnostima stoje država, gradonačelnik, partijski sekretar i guverner, a pre svih predsednik države, to predstavlja snažan signal stabilnosti i daje mogućnost za ubrzani rast i razvoj jedne ekonomije, kao što je to slučaj u NR Kini. To je potpuno drugačiji nivo ekonomskog razvoja, a posebno kada dve države zajednički podržavaju takav razvoj, Srbija i Kina. Srbija ide napred prateći politiku Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem- zaključila je Mesarović.

Autor: S.M.