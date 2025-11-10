SRPSKI PROIZVODI U PONUDI NA LETOVIMA KINESKE AVIO KOMPANIJE Ministarka Mesarović na pregovorima sa predstavnikom 'Sjamen Er': Očekujemo ih uskoro u poseti Srbiji

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se, tokom radne posete NR Kini, sa Žao Dongom, predsednikom kompanije „Sjamen Er".

-Po drugi put sastala sam se sa gospodinom Žao Dongom, predsednikom kompanije „Sjamen Er”, na temu konkretizacije naše saradnje. Cilj nam je da se srpski proizvodi nađu u ponudi na letovima ove avio-kompanije. Imajući u vidu specifičnosti destinacija na koje lete, to zahteva prilagođavanje proizvoda azijskom tržištu. Poseban tim „Sjamen Er”-a već je formiran i aktivno radi na odabiru srpskih proizvoda koji će biti najprikladniji za destinacije koje njihova aeroflota pokriva. Očekujemo ih uskoro u poseti Srbiji, nakon čega smo dobili uveravanja da će doći do konkretne realizacije naše saradnje- napisala je na svom Instagramu i dodala da je to još jedna potvrda da Srbija, vođena vizijom predsednika Aleksandra Vučića, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem nastavlja da gradi snažne ekonomske i prijateljske veze širom sveta.

Autor: Dalibor Stankov