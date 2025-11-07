AKTUELNO

Politika

Ministarka Mesarović sastala se sa kompanijom'Geely Auto Group - ZEEKR' u Šangaju - Razgovarali o mogućnostima ulaganja u Srbiju, predstavljene sve prednosti

Izvor: Pink.rs, Foto: Printcsreen instagram ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović danas se sastala sa delegacijom kompanije „Geely Auto Group - ZEEKR”.

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović danas se sastala sa delegacijom kompanije „Geely Auto Group - ZEEKR” koju je predvodio potpredsednik Tong Zhiyuan.

U pitanju je renomirani proizvođač automobila koji kombinuje naprednu tehnologiju i atraktivan dizajn, čiji automobili se prodaju u 80 zemalja širom sveta.

- Razgovarali smo o mogućnostima za ulaganje u našu zemlju i predstavila sam im naše komparativne prednosti kada su u pitanju preferencijalna tržišta i visokoobrazovana radna snaga, kao i pozitivnu investicionu klimu i stabilan privredni ambijent. Pozvala sam predstavnike kompanije „Geely Auto Group - ZEEKR” da budu naši gosti u Srbiji kako bismo nastavili razgovore s obzirom na to da Srbija i Kina imaju potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini koji otvara velike mogućnosti za saradnju i partnerstvo. Srbiju i Kinu veže čelično prijateljstvo zasnovano na ličnim i prijateljskim vezama i vizionarskoj politici naših predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga. Snažni ekonomski rezultati koje danas ostvaruje Srbija potvrđuju kontinuitet politike predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem - izjavila je Mesarović.

Autor: D.Bošković

#Sastanak

#andrijana mesarovic

#prednosti

#šangaj

