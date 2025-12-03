'NIKO OD GRAĐANA NEMA POVERENJE U RAD ZAGORKE DOLOVAC' Spasić za Pink: Ona je privatizovala javnu tužilačku organizaciju, to nema nigde na svetu (VIDEO)

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost , govoreći o Zagorki Dolovac kaže da ona i njeni satrapi još uvek nisu naučili jednu, kako navodi, malu školu Ustava.

Spasić je istakao da je Narodna skupština nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji.

- To je pod jedan, a pod dva, po Ustavu - vrhovni javni tužilac odgovara Narodnoj skupštini za svoj rad. To su dve stvari koje oni nisu shvatili niti pročitali... Oni imaju obavezu da sarađuju sa Narodnom skupštinom, da podnose izveštaje Odboru za pravosuđe - kazao je Spasić za Novo jutro TV Pink.

Kako je rekao, onda dođemo u situaciju da nadležni Odbor Narodne skupštine za pravosuđe odbije izveštaj za pet godina rada vrhovnog javnog tužioca.

- Ona je 15 godina tu, znači za trećinu tvog delovanja i rada, tebi je nadležno telo za kontrolu tvog rada reklo da je tvoj rad nezadovoljavajuć - istakao je Spasić.

Prema njegovim rečima, niko od građana nema poverenje u rad Zagorke Dolovac.

- Ona vrlo dobro razume da je dovoljno da poznaje možda samo nekog u inostranstvu, ko će ukoliko se neko drzne da je smenjuje, da može da ga pozove. Ja nigde na svetu nisam video da jedna država ima javnog funkcionera kao što je Zagorka Dolovac koja je tolike godine na jednoj istoj dužnosti. Ona je privatizovala javnu tužilačku organizaciju. Ona je napravila mrežu javnih tužilaca koji se bave prikrivanjem dokaza - naglasio je Spasić.

