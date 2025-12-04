OGLASILO SE MINISTARSTVO PRAVDE: Sloboda medija predstavlja temelj demokratskog društva

Ministarstvo pravde saopštilo je danas da je sloboda izražavanja i sloboda medija predstavljaju temelj demokratskog društva, kao i da je država Srbija čvrsto posvećena očuvanju nezavisnosti sudstva, zaštiti prava svakog građanina i obezbeđivanju uslova u kojima novinari mogu slobodno obavljati svoju ulogu u demokratskom društvu.

U saopštenju se navodi da se tom ministarstvu obratilo novinarsko udruženje i veći broj novinara u vezi presude kojom je novinaru izrečena novčana kazna i zabrana obavljanja profesije.

Naglašeno je i da će ministarstvo, u okviru svoje nadležnosti, nastaviti da analizira i putem zakonskih izmena radi na unapređenju pravnog okvira Srbije koji se odnosi na zaštitu slobode izražavanja, ali i profesionalni integritet sudija.

Takođe, istaknuto je da se ministarstvo kao i uvek uzdržava od komentarisanja pojedinačnih sudskih odluka, ali ističe nekoliko ključnih principa od značaja za vladavinu prava, imajući u vidu da je Srbija potpisnik Evropske konvencije o ljudskim pravima i obavezuje je praksa Evropskog suda za ljudska prava.

"Sloboda izražavanja i sloboda medija predstavljaju temelj demokratskog društva. Podsećamo da Evropski sud za ljudska prava u svojim presudama jasno naglašava da su mediji 'čuvari javnog interesa i obezbeđuju učešće javnosti' i da se sve mere koje utiču na njihov rad moraju primenjivati samo kada je to nužno i proporcionalno", istakli su iz ministarstva.

Iz ministarstva ukazuju da praksa Evropskog suda za ljudska prava posebno ukazuje da izricanje visokih novčanih kazni novinarima nije prihvatljivo i tu praksu potvrđuje u presudi Freitas Rangel protiv Portugalije, gde se navodi da su "predmetni iznosi bili nesrazmerni bilo kakvoj potencijalnoj šteti“ kao i da "sankcije ove oštrine mogu imati negativan uticaj na ostvarivanje slobode izražavanja“.

Kada je u pitanju zabrana obavljanja novinarske profesije, ministarstvo naglašava da Evropski sud u svojoj dobro ustaljenoj praksi ističe da je to izuzetno teška i u pravilu nesrazmerna mera.

"Tu svoju praksu potvrđuje u presudi Cumpana i Mazare protiv Rumunije: 'Sud smatra da su zabranom podnosiocima predstavke da rade kao novinari, bez obzira što je zabrana vremenski ograničena, domaći sudovi prekršili princip da štampa mora biti u stanju da obavlja svoju ulogu u demokratskom društvu'", dodaje se u saopštenju.

Autor: Jovana Nerić