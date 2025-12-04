AKTUELNO

Politika

Selaković: Sramotan odnos prema medijima, deo pravosudnog sistema u službi blokadera

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Ministar kulture Nikola Selaković ocenio je danas da slučaj urednice "Večernjih novosti" Andrijane Nešić pokazuje nedvosmisleno paradoks i totalitarističko delovanje dela pravosudnog sistema u, kako je dodao, službi blokadera.

Selaković je ukazao da je Nešićevoj uz novčanu kaznu od 450.000 dinara izrečena i zabrana da se godinu dana bavi svojim poslom, saopšteno je iz Ministarstva kulture.

"Sramotan odnos pravosuđa i drastični dvostruki aršini prema medijima koji ne podržavaju pokušaje obojene revolucije i rušenje državnog poretka, već imaju nezavisnu i objektivnu uređivačku politiku, prešli su sve civilizacijske granice u slučaju urednice 'Večernjih novosti'. Dok propagandna mašinerija Junajted medija uživa apsolutnu slobodu da širi laži i podstiče društvene sukobe, časnim i vrednim novinarima se zabranjuje rad po gebelsovskoj metodologiji", naveo je Selaković.

Kako je dodao, linč, napad na profesiju i egzistenciju zbog teksta koji se nije svideo nekom političkom ili medijskom centru moći, predstavlja direktan udar na ustavom zagarantovane slobode kao što su sloboda misli, izražavanja i štampe.

"O tim slobodama nam, licemerno, svakodnevno drže lekcije upravo oni koji ih najgrublje krše", istakao je Selaković.

Izrazio je nadu da će medijska udruženja, novinarske organizacije i relevantne institucije konačno ustati u zaštitu koleginice Andrijane Nešić jer, kako je naveo, ako ona danas ostane sama, sutra će na red doći svako ko odluči da govori istinu, a ne ono što diktiraju tajkuni, strani centri moći i domaći politički pijuni.

"Puna podrška Andrijani Nešić i svim novinarima koji misle svojom glavom i ne pristaju da ruše sopstvenu državu", naveo je Selaković.

pročitajte još

Ministarka Mesarović podržala kolegu: Selaković je uvek postupao časno i odgovorno

Autor: Pink.rs

#Andrijana Nešić

#Licemerje

#Nikola Selaković

#Politika

#pravosuđe

POVEZANE VESTI

Politika

Selaković došao u Tužilaštvo, a oni pobegli u kafanu

Region

Selaković o incidentu u Zagrebu: Provokacija i zastrašivanje Srba u Hrvatskoj

Politika

Selaković o incidentu u Zagrebu: Provokacija i zastrašivanje Srba u Hrvatskoj

Politika

'ODMETNUTA KRIMINALNA GRUPA DOBILA JE NALOG SA STRANE!' Selaković raskrinkao blokadere u Tužilaštvu za organizovani kriminal: Ruše Vučića i Srbiju

Politika

PRETUČEN MINISTAR NIKOLA SELAKOVIĆ: Presreli ga, vređali i psovali, pa fizički napali! Lekari mu ukazuju pomoć

Politika

SELAKOVIĆ O SRAMNOJ KARIKATURI LISTA DANAS: Protiv takvog kontejnersko-revolucionarnog duha boriću se dokle god mogu (FOTO)