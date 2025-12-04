Mirković: Opozicija se nije pojavila na sednici koju je tražila (FOTO)

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Beograda Aleksandar Mirković izjavio je danas da su kvorum za održavanje današnje sednice dali odbornici vladajuće koalicije SNS i SPS, a da se iz opozicije, koja je inače tražila raspravu, pojavilo samo njih 30.

Mirković je na konferenciji za novinare ukazao da je današnja sednica sazvana na zahtev jedne trećine odbornika, dodajući da to omogućava Poslovnik o radu Skupštine grada Beograda i naveo da je zahtev za održavanje sednice potpisao 41 opozicioni odbornik.

"Ono što pokazuje o kakvim se političkim nesposobnjakovićima radi, govori činjenica da ih je danas došlo samo 30 na ovu sednicu. Dakle, u 10 časova kada je sednica bila planirana da počne, samo 30 odbornika se upisalo. Vladajuća koalicija SNS i SPS zajedno sa ostalim koalicijonim partnerima omogućila je kvorum od 56 kako bismo mogli da radimo", rekao je Mirković.

On je istakao da je opozicija još jednom pokazala koliko su nesposobni, dodajući da ih je na sednicu, koju su oni tražili, došlo samo njih 30.

"Namerno sam sačekao da vam se oni obrate, namerno sam sačekao i ovog prvog među njima, Savu Manojlovića da vam kaže da se Srpska napredna stranka uplašila ove sednice i da zato nismo došli. Odbornici Srpske napredne stranke su tu i prisustvovaće današnjoj sednici. I mi ćemo dati kvorum i mi ćemo obezbediti nesposobnoj opoziciji da se održi sednica koju su oni zahtevali", rekao je Mirković.

Mirković je pozvao Beograđane da imaju na umu da opozicija očigledno nije u stanju da se međusobno dogovori ni kako će da izgleda dnevni red, niti o čemu će da diskutuju.

"Trenutno je među njima blokaderski rat. Interesantno je da Savi Manojloviću ne odgovara da bude u istom košu s ovim ostalima pa je Sava Manojlović imao dopunu dnevnog reda koju je podneo juče. Da on bude prvi među jednakima, da se on istakne. Samo je on imao dopunu dnevnog reda juče, ali valjda su se, kao što to po pravilu ide kod njih, posvađali, pa je Sava Manojlović u međuvremenu odustao od te dopune dnevnog reda", naveo je Mirković.

Kako je dodao, opozicija takva razjedinjena i nesposobna pokušava da ubedi građane da su u stanju da vode državu ili grad Beograd.

"Ovako svi nesposobni, puni sujete, kompleksa više vrednosti, sve lider do lidera, a u suštini liderčići, nisu u stanju da vode kućni savet. Bruka i sramota. Poštovani građani, ako se danas ponašaju ovako kao opozicija, pa samo pomislite šta bi radili kada bi bili u prilici da budu vlast", rekao je Mirković.

Autor: Pink.rs