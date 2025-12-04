Sve što se radi oko slučaja 'Selaković' ima za cilj njegovu kriminalizaciju, a krajnja meta im je Vučić! Jorgić: Tužilaštvo funkcioniše kao 'država u državi'

Direktor „Borbe“ Andrija Jorgić i Milana Vuković iz Centra za društvenu stabilnost gostovali su u emisiji „Novo jutro“ na TV Pink, gde su komentarisali slučaj ministra kulture Nikole Selakovića i širu političku pozadinu procesa.

Jorgić je naglasio da se preko ministra kulture pokušava stvoriti atmosfera pritiska i otvoriti pitanje „ko je sledeći“. Prema njegovim rečima, sve što se radi ima za cilj da se neko kriminalizuje, a krajnja meta je predsednik Aleksandar Vučić.

„Selaković nema nikakve veze sa tim. Oni demonstriraju silu, nisu uspeli da ostvare ono što su zamislili i sada pokušavaju da destabilizuju državu. Krajnji cilj im je Vučić.“, rekao je Jorgić.

Dodao je da tužilaštvo funkcioniše kao „država u državi“ i da postoje uslovi za njihovu smenu, jer nisu uspeli da izveštaj bude usvojen.

Vuković: Montirani politički proces

Milana Vuković je ocenila da je slučaj protiv ministra kulture Nikole Selakovića montirani politički proces. Istakla je da tužilaštvo progoni ljude bez ikakvih dokaza.

„Ministar se odazvao u dva navrata, ali nije imao sa kim da razgovara jer nikoga nije bilo. Dobro, sedeli su ljudi u kafani i razgovarali šta dalje u okviru obojene revolucije.“, navela je ona.

Prema njenim rečima, ovaj slučaj pokazuje koliko je ukorenjena tužilačka kriminalna grupa i koliko je važno da se iskoristi trenutni momentum da se izborimo protiv njih.

„To nam govori da osoba koja nema nikakve profesionalne ni moralne reference ne može da bude na poziciji državne tužiteljke.“, naglašava Vuković.

Presuda protiv novinarke

Govoreći o slučaju urednice portala „Novosti“ Andrijane Nešić, Jorgić je rekao da je presuda protiv nje udar na slobodu medija.

„To je van pameti. Oni žele da ovom presudom, koja će pasti na drugom stepenu jer znamo da je sudija bila povezana sa blokaderima, stvore sudsku praksu. Cilj je da se svakog urednika bilo kog medija može udaljiti na godinu dana. Andrijana nikoga nije uvredila, ona je prenela ono što su drugi govorili.“, naveo je Jorgić.

Vuković je dodala da ovakva presuda zadala udarac slobodi medija.

„Sutra ćemo doći u situaciju da budemo kažnjeni samo zato što imamo svoj stav. Mislim da je ovakva presuda vetar u leđa svim novinarima da dignu svoj glas i izbore se protiv takvih stvari“, dodaje Vuković.

Teška situacija i sankcije

Govoreći o sankcijama, Jorgić je ocenio da je situacija teška, ali da se ne oseća panika.

„Vidimo da je država ozbiljna i da se spremala za ovakav scenario. A čim se neka zemlja, poput Mađarske, približi Rusiji iz ekonomskih razloga, odmah imamo udar. Tako se desio i veliki udar na naftovod Družba u Rusiji.“, kaže Jorgić.

On je dodao da Srbiju očekuje velika bitka oko NIS-a.

„Možemo da kupimo, ali vidimo da Rusi nisu zainteresovani da nama prodaju, što zbunjuje građane. Mi ćemo izaći iz ovoga, ali moramo da pokušamo da budemo što manje oštećeni. Goriva će biti, ali ljudi moraju da budu svesni da više nećemo biti sami u redu i da ćemo morati da sačekamo.“, kaže Jorgić.

Autor: Dalibor Stankov