Vučić i Mali obišli Surčin: Najveće gradilište u Evropi menja lice Srbije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali obišli su EXPO gradilište u Surčinu. Tim povodom oglasio se ministar Mali na Instagramu.

„Sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem danas sam obišao EXPO gradilište u Surčinu. Više ni ne brojim koliko smo puta obišli radnike, proverili kako napreduju radovi, kako se radi i gradi na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope“, napisao je Mali.

On je dodao da je pred Srbijom 2026. godina u kojoj će se nastaviti sa poboljšanjem životnog standarda građana i realizacijom projekata širom zemlje, koji će doprineti kvalitetu života svih.

„Radujemo se novim uspesima sa našim predsednikom i nastavljamo da gradimo još bolju i lepšu zemlju. Živela Srbija!“, poručio je Mali.

Autor: Dalibor Stankov