'NEMATE RAT, NAŠA DECA NE GINU!' Vučić o provokacijama iz regiona: Oni nemaju dovoljno snage da ugroze Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su, bez obzira na sve provokacije iz regiona, na sve laži i vojne saveze koje prave Priština, Tirana i Zagreb, veoma male, gotovo nikakve šanse da Srbija ima ratne sukobe dok se on nalazi na čelu države.

"Oni nemaju dovoljno snage da ugroze Srbiju. Samo to želim da znaju ljudi. Pri tome, videli ste da uvek pokazujem poštovanje prema svima i kad lažu i kad vređaju i kada psuju i pljuju i sve drugo... Mi nastavljamo da radimo, da se borimo i nastavićemo to da činimo u budućnosti, čuvajući mir", rekao je Vučić za TV Pink odgovarajući na pitanje da prokomentariše pojedine izjave u srpskoj javnosti da mu je navodno "propala" spoljna politika i dodao da mu je uspelo da Srbiju do sada sačuva od ratnih sukoba.

"A što se tiče propasti politike, kada kažete da je nekome propala politika a taj neko je uspeo da Srbiju sačuva od svakog ratnog sukoba, taj neko je uspeo da sačuva Srbiju da u godinu dana ne bude mrtvih, ne bude stradalih, iako je neko to provocirao na dnevnom nivou. Da neko nije odgovarao na najteže nasilje, bezbroj puta ponovljeno spaljivanje prostorija vladajuće stranke, napade na civile, napade na policajce, napade na sve moguće. I uspete da očuvate stabilnost, uspete da očuvate mir. Nemate rat, naša deca ne ginu", rekao je Vučić.

Dodao je da za to vreme nečija druga deca ginu, dok se nečija druga deca pripremaju da ginu.

"Nečija druga deca se danas pripremaju da ginu u budućnosti. I ulažu ogroman novac u vojsku i spremaju se za ratove... A mi u Srbiji se ne spremamo za ratove. Mi snažimo svoju vojsku da bismo odvratili svakoga", istakao je Vučić.

Autor: A.A.