SNIMALI GA, VIKALI DA JE ĆACI I TERALI GA U LEDENI IBAR! Potresna ispovest majke dečaka iz Kraljeva: Samo je hteo da im bude drug

Stravičan slučaj vršnjačkog nasilja u Kraljevu šokirao je Srbiju. Vuk (13), dečak iz ovog grada, preživeo je brutalno maltretiranje od strane grupe vršnjaka koji su ga presreli na ulici, udarali granama, gađali kamenjem i sve to snimali.

Uz povike da je "ćaci", terali su ga da vrišti u kameru, da govori da je autističan i na kraju ga primoravali da siđe u ledenu reku Ibar.

Njegova majka, Marija Radivojević, u bolnoj ispovesti za Kurir otkriva da se Vuk polako oporavlja, vratio se na treninge vaterpola i folklora, ali i dalje ide na terapije kod psihijatra i izbegava da priča o svemu što je preživeo.

Vuk je prevremeno rođeno dete sa smanjenim kapacitetom pluća, pa je nakon nasilja imao gušenja. "Stanje sa plućima je sada stabilno, narednih dana imamo kontrolu na Institutu za majku i dete. On je samo želeo da im bude drug, a oni su ga povredili", rekla je Marija.

Dečak i dalje oseća jak bol u glavi kada se priseti svega. U školi su mu dovikivali da je "ćaci", što je dodatno pojačalo traumu. Njegova majka naglašava da ne želi da se slučaj posmatra kroz političku prizmu: "On nije ni blokader ni ćaci, ovo je primer strašnog nasilja nad nemoćnim detetom."

Marija je istakla da je društvo postalo okrutno, a nasilje sve češće među decom: "Svi smo nekada bili mangupi, ali budi mangup pa pomozi baki koja vuče kese, nemoj terorisati nikoga."

Na kraju dodaje da poznaje veliki broj roditelja koji su imali slične probleme i apeluje da se deci pokaže granica i nauči ih poštovanju drugih.

Autor: Dalibor Stankov