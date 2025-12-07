SKANDAL! Šolakov potrčko Željko Veljković napao baku obolelu od kancera, a stao u zaštitu blokadera

Željko Veljković, novinar opozicionih medija, podržava maltetiranje starije građanke u Zemunu.

Sramna scena u Zemunu - kada je policajka legitimisala stariju sugrađanku, onkološku pacijentkinju, dok je išla u bolnicu, zgrozila je celu Srbiju.

Željko Veljković, novinar na Nova S, napisao je tekst koji mnogi tumače kao podršku ponašanju policajke.

"Na Pinku linč policajke koja je legitimisala stariju gospodu koja je juče vređala one koji su 16 minuta odavali počast stradalima u Novom Sadu. Gospođa navodno ima rak i išla je na onkološki pregled u KBC Zemun.

Nekoliko činjenica - gospođa je išla peške i nesmetano prošla raskrsnicu i niko je nije zaustavljao. Vređala je okupljene.

Onkologija KBC Zemun nalazi se na tačno 950 metara hoda od mesta na kojem je gospođa narušavala javni red i mir, zbog čega je samo legitimisana" - napisao je Veljković.

Njegovu poruku su mnogi osudili, naglašavajući da je u pitanju teška bolest.

"Nije isto 950 metara nekom ko ima rak i nekom ko je zdrav. Što se tiče svega ostalog, niti sam ispratio, niti me interesuje.", napisao mu je jedan korisnik.

Autor: Iva Besarabić