AKTUELNO

Politika

SKANDAL! Šolakov potrčko Željko Veljković napao baku obolelu od kancera, a stao u zaštitu blokadera

Izvor: Pink.rs, Foto: Facebook.com/Zeljko Veljkovic ||

Željko Veljković, novinar opozicionih medija, podržava maltetiranje starije građanke u Zemunu.

Sramna scena u Zemunu - kada je policajka legitimisala stariju sugrađanku, onkološku pacijentkinju, dok je išla u bolnicu, zgrozila je celu Srbiju.

Željko Veljković, novinar na Nova S, napisao je tekst koji mnogi tumače kao podršku ponašanju policajke.

"Na Pinku linč policajke koja je legitimisala stariju gospodu koja je juče vređala one koji su 16 minuta odavali počast stradalima u Novom Sadu. Gospođa navodno ima rak i išla je na onkološki pregled u KBC Zemun.

Nekoliko činjenica - gospođa je išla peške i nesmetano prošla raskrsnicu i niko je nije zaustavljao. Vređala je okupljene.

Onkologija KBC Zemun nalazi se na tačno 950 metara hoda od mesta na kojem je gospođa narušavala javni red i mir, zbog čega je samo legitimisana" - napisao je Veljković.

Njegovu poruku su mnogi osudili, naglašavajući da je u pitanju teška bolest.

"Nije isto 950 metara nekom ko ima rak i nekom ko je zdrav. Što se tiče svega ostalog, niti sam ispratio, niti me interesuje.", napisao mu je jedan korisnik.

Autor: Iva Besarabić

#BAKA

#Dragan Šolak

#Zemun

#blokaderi

#Željko Veljković

POVEZANE VESTI

Politika

Da nećeš da nas zapališ!? Šolakov juršnik Željko Veljković preti: Ja ne bih blokadu, nego nešto radikalnije! (VIDEO)

Politika

SKANDAL! Novinar televizije Nova Željko Veljković poručio: Navijači Crvene Zvezde su izdajnici Srbije!

Politika

Veljković udario na Vaskrs! Tajkunski novinar ismeva veru i RTS

Politika

NOVA S U AKCIJI 'KUPUJTE HRVATSKO': Novinar lobira za hrvatske tramvaje!

Politika

Daj ostavku, možda se digne prašina! Rujević poručio Švarmu: Ostaćete da se borite na kiosku, sa izmišljenim imidžom "tajkunskog nedeljnika"

Politika

SRBI SU ZA NJEGA RATNI ZLOČINCI! Novinar Šolakove televizije vodi brutalnu kampanju rušenja naše zemlje (FOTO)