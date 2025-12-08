'POMOZITE DA VRATIMO OTETO PRAVOSUĐE U RUKE ČESTITIM NOSIOCIMA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA'! Mrdić nakon što je podneo krivične prijave protiv dve sudije

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije dr Uglješa Mrdić podneo je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal krivične prijave protiv predsednice Prvog osnovnog suda u Beogradu sudije Vesne Miljuš i sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu sudije Marine Pandurović.

- Veza predsednice suda i pomenute sudije se ogleda i u činjenici da je sudija Marina Pandurović ta koja je na sednici svih sudija predložila sudiju Bratislavu Kolović Nendeljković za kandidata za izbornog člana Visokog saveta sudstva i pored njene skandalozne biografije.

Dakle, više je nego očigledno da je sudija Marina Pandurović nagrađena jer je prekršila zakon u korist predsednice suda koja je na to sasvim izvesno podstrekla, te molim ovo tužilaštvo da stane na put kršenju zakona i zloupotrebi od strane predsednice suda, te da pažljivo ispita sve ove navode i utvrdi koja su krivična dela u konkretnom slučaju izvršena od strane sudije Vesne Miljuš i sudije Marine Pandurović i shodno tome podnese optužni akt nadležnom sudu.

Takođe molim da se ukoliko je moguće ispita rad predsednice suda i po drugim osnovama, jer imam informacije da je ista u pravosudnim krugovima poznata po kršenju zakona i zloupotrebi svog predsedničkog položaja. Pomozite da vratimo oteto pravosuđe u ruke čestitim nosiocima pravosudnih funcija - navodi Mrdić.



Iza sudije Bratislave Kolović Nedeljković stoje predsednica suda Vesna Miljuš i predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović, te je sudija Marina Pandurović kao sudija od najvećeg poverenja i čovek za očigledne kriminalne radnje imala tu obavezu da nju predloži za kandidata. To je još jedna usluga predsednici suda koja je nagrađena premeštajem.