AKTUELNO

Politika

Skandalozna izjava blokadera – tvorca afere 'Generalštab': Evo šta je poručio Srbima(VIDEO)

Izvor: Pink.rs/informer, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Blokader Nenad Lajbenšperger, istoričar iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i tvorac afere „Generalštab“, sinoć je gostovao u emisiji „Utisak nedelje“ kod Olje Bećković na televiziji Nova S. Tokom nastupa izneo je niz kontroverznih stavova, uključujući i one koji se tiču budućnosti Srbije.

Govoreći o post-revolucionarnom periodu nakon Drugog svetskog rata, Lajbenšperger je izjavio: „Svakog koga budem sreo u budućnosti pitaću ga šta si radio u 2025. godini – sa koje strane ograde si bio? Ako je bio u Ćacilendu, nikako neću razgovarati sa njim. Mislim da nas, nažalost, takva budućnost čeka.“

Njegove reči izazvale su burne reakcije, jer se tumače kao poziv na podele u društvu i sukobe „preko nišana“.

Pogled na demokratiju

U nastavku emisije Lajbenšperger je izneo i svoje viđenje demokratije: „Većina stanovništva treba da bude nezadovoljna, a ne mi.“

Na ovu izjavu reagovao je bivši tužilac Aleksandar Milosavljević, koji je poručio: „Većina mora da bude zadovoljna.“

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Milosavljević

#Generalštab

#Nenad Lajbenšperger

#Olja Bećković

#Utisak nedelje

#blokada

#izjava

POVEZANE VESTI

Hronika

GORAN VASIĆ PRIZNAO KRIVICU Oglasilo se Tužilaštvo: Odluka o predlogu za pritvor sutra

Politika

FAŠISTIČKA RELATIVIZACIJA ZLOČINA NA OPOZICIONOJ TELEVIZIJI: Blokader zgrozio celu naciju! (VIDEO)

Politika

Fašistički govor i brutalno vređanje Vučića: Poslušajte kako se Šolakovci i sin blokaderke teroristkinje Vasić odriču i Kosova

Politika

PIPER PRAVO U METU: Jovanoviću će uskoro i formalno Đilas biti koalicioni šef! (VIDEO)

Politika

ŽUTA VLAST NAM JE UNIŠTILA I ŠKOLU I VOJSKU I PRAVOSUĐE! Vučević: "Ovi koji kukaju za Generalštab predali su Lazarevića, Pavkovića, Miloševića"

Extra

Ministarstvo kulture potpisalo 3 ugovora za finansiranje projekata: Za Vršac obezbeđeno 2.800.000 dinara