Skandalozna izjava blokadera – tvorca afere 'Generalštab': Evo šta je poručio Srbima(VIDEO)

Blokader Nenad Lajbenšperger, istoričar iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i tvorac afere „Generalštab“, sinoć je gostovao u emisiji „Utisak nedelje“ kod Olje Bećković na televiziji Nova S. Tokom nastupa izneo je niz kontroverznih stavova, uključujući i one koji se tiču budućnosti Srbije.

Govoreći o post-revolucionarnom periodu nakon Drugog svetskog rata, Lajbenšperger je izjavio: „Svakog koga budem sreo u budućnosti pitaću ga šta si radio u 2025. godini – sa koje strane ograde si bio? Ako je bio u Ćacilendu, nikako neću razgovarati sa njim. Mislim da nas, nažalost, takva budućnost čeka.“

Njegove reči izazvale su burne reakcije, jer se tumače kao poziv na podele u društvu i sukobe „preko nišana“.

Pogled na demokratiju

U nastavku emisije Lajbenšperger je izneo i svoje viđenje demokratije: „Većina stanovništva treba da bude nezadovoljna, a ne mi.“

Na ovu izjavu reagovao je bivši tužilac Aleksandar Milosavljević, koji je poručio: „Većina mora da bude zadovoljna.“

Autor: Dalibor Stankov