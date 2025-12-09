'DOKAZ DA DRŽAVA BRINE JE TAJ, DA GRAĐANI NISU ZABRINUTI' Jeremić: Mi smo među najboljima kada je u pitanju stopa inflacije, bolji smo od svih zemalja regiona (VIDEO)

Jeremić ističe da je dokaz, koliko je država mislila o svakom detalju kada je u pitanju problem sankcija NIS-u to, što građani nisu zabrinuti niti uznemireni.

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić je istakao da u menjačnicama ima novca i da nema razloga da ga ne bude.

- Kada se završava godina, zbog velikog priliva, ljudi koji rade u inostranstvu, sigurno je da dolazi do rasta kursa. Mi ovu situaciju imamo desetinama godina unazad. On je stabilan, nema razloga za divljanje. Mi smo među najboljima kada je u pitanju stopa inflacije. Sve zemlje regiona imaju problem, dok je naša država stabilna. Raduje me što vidimo da građani nisu zabrinuti, ni što se tiče energenata. Vučić je okupio tim, radi se na snabdevanju energenata - rekao je Jeremić.

I nakon sankcija Amerike, vidimo da naša zemlja nastavlja da uvozi naftne derivate, dodao je Jeremić.

- Poljoprivrednici će jedino imati problem, građani neće imati... U takvoj situaciji smo sada, rafinerija je ogromna, NIS je snabdevala sve ostale pumpe, kompanije... To je jedini problem - rekao je potom urednik informative na Pink.rs.

Kako kaže, većina zemalja koje se nalaze unutar EU imaju lošu stopu inflacije u odnosu na Srbiju, što je dokaz da je Srbija vodila domaćinsku politiku.

Govoreći o legalizaciji, Jeremić kaže da je država bila spremna kada je ušla u isti proces.

- To je velika stvar za građane, sve mogu da završe i u Pošti. Sigurno je da će mnogi rešiti svoje probleme, i bitno je da sve to može da se reši i elektronski, da ne moraju da se stvaraju gužve. Bitno je da imovina bude legalna, u zavisnosti šta oni žele da rade sa istom. Broj nelegalizovane imovine je bio veliki, to mora da se reši - naveo je Jeremić.

Jeremić je potom govorio o jezivom prizoru kakav su dočekali predstavnici Srpske liste u opštinama Kosova i Metohije.

- Naši istoričari treba da se bave tim, ajde da kažem nasleđem u Bosni i Hercegovini. Oni su rat započeli jer su se tu vezivali Srbi i Hrvati. Kada su se Srbi otreznili da nisu Bosanci... Sramota je da se neko od naučnih radnika, tera druga dva naroda da teraju da budu nešto što nisu. devedesetih su se vodili rati jer ste vi hteli podele, i sada ste došli do stvaranja Republike Srpske, a sada je baš i ne želite. Želite taj entitet RS. Sve se depava i na KiM. Videli smo kada su predstavnici Srpske liste ušli u institucijem videli smo šta ih je dočekalo. Tu je bila bitna dokumentacija... - rekao je Jeremić.

Autor: D.Bošković