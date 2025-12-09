'EKONOMSKI SLOM SRBIJE JE JEDINA ŠANSA DA MI BLOKADERI DOĐEMO NA VLAST' Palo priznanje Đilasove urednice

Urednica političke rubrike lista Danas Jasmina Lukač u objavljenom tekstu imala je novo skandalozno priznanje u jednom od svojih tekstova.

Naime, Đilasova Jasmina poručuje:

- Jedina šansa da mi blokaderi dođemo na vlast jeste to da se dogodi potpuni ekonomski slom Srbije! I mi moramo raditi na tome!

Pogledajte:

Podsetimo, ovo nije prvi put da se blokaderi otvoreno nadaju ekonomskom slomu Srbije.

Za njih je to "dobar smer", a to je skoro rekao i Ognjen Radonjić, profesor blokader sa Filozofskog fakulteta.