AKTUELNO

Politika

'EKONOMSKI SLOM SRBIJE JE JEDINA ŠANSA DA MI BLOKADERI DOĐEMO NA VLAST' Palo priznanje Đilasove urednice

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović, Tanjug/Marko Đoković ||

Urednica političke rubrike lista Danas Jasmina Lukač u objavljenom tekstu imala je novo skandalozno priznanje u jednom od svojih tekstova.

Naime, Đilasova Jasmina poručuje:

- Jedina šansa da mi blokaderi dođemo na vlast jeste to da se dogodi potpuni ekonomski slom Srbije! I mi moramo raditi na tome!

Pogledajte:

Podsetimo, ovo nije prvi put da se blokaderi otvoreno nadaju ekonomskom slomu Srbije.

Za njih je to "dobar smer", a to je skoro rekao i Ognjen Radonjić, profesor blokader sa Filozofskog fakulteta.

#Srbija

#ekonomski slom

#vlast

#šansa

POVEZANE VESTI

Politika

Raspad sistema u opoziciji! Šolak ljut na svoje pudlice: 'Amerikanac' Aleksić nije nikakav pošteni poljoprivrednik, Savo umislio da je Tito! (FOTO)

Društvo

Bojan Bilbija: Odgovornost umesto nasilja

Politika

Dobromirović: Lažna država ne sme da ima vojsku, očigledno nas čekaju novi pritisci, posebno Srbe na Kosovu i Metohiji! (VIDEO)

Zadruga

Niko ne treba da se ugleda na mene: Ivan otkrio da je pravi kafanski boem, Anđelo ga urnisao: Jedeš meso masnim prstima i vataš pevačicu! (VIDEO)

Politika

Vučić dinsta nas, a ne mi njega: Šok priznanje opozicionog političara

Društvo

TRAŽI SE NOVIH 170 PRIPADNIKA ŽANDARMERIJE: MUP poziva na obuku, konkurs se uskoro završava, OVO su uslovi