Mali na forumu BELTALKS: Srbija više nego udvostručila BDP po glavi stanovnika

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas na GLOBSEC forumu "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori" da je Srbija uspela da poveća BDP po glavi stanovnika na oko 15.800 evra, kao i da više od 60 procenata svih stranih direktnih investicija u regionu Zapadnog Balkana dolazi u Srbiju, što doprinosi njenom brzom ekonomskom rastu.

"Ako pogledate BDP po glavi stanovnika u Srbiji 2012. godine, on je bio oko 4.800 evra po glavi stanovnika, a sada je 15.800 plus ili minus, dakle, više je nego udvostručen", rekao je Mali na panelu "Ubrzavanje konvergencije: Plan rasta, Zajedničko tržište i putevi ka EU integraciji".

On je istakao da je Srbija tokom tog perioda imala četvrtu najveću ili najbržu stopu rasta BDP-a po glavi stanovnika u Evropi.

"Mislim da je Irska bila broj jedan, pa Rumunija i mislim Bugarska. Postoje tri stvari koje pokreću taj rast u Srbiji - investicije, jer kao što znate, mi investiramo. Ove godine, 7,4 odsto našeg BDP-a ide na kapitalne izdatke. Trenutno gradimo 10 novih autoputeva", naveo je Mali.

Naglasio je da Srbija ulaže dosta i u energetiku, mrežu brzih pruga i u druge infrastrukturne projekte i dodao da sva ta javna ulaganja pomažu u ubrzanju rasta i doprinose i zapošljavanju.

"Istovremeno, imamo ličnu potrošnju, koja je u realnom smislu pozitivna, ogroman doprinos rastu. Takođe, ako pogledate bilo koji izveštaj o kreditnom rejtingu Srbije, to će biti jedan od zaključaka, kao i ako pogledate izveštaj MMF-a, imate i treći faktor, a to su zapravo direktne strane investicije", rekao je Mali.



On je podsetio da je Srbija prošle godine imala 5,2 milijarde evra direktnih stranih investicija

Autor: D.Bošković