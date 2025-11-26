Mali: BDP Srbije se obračunava po međunarodnoj metodologiji Evrostata

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se bruto domaći proizvod (BDP) Srbije obračunava po međunarodnoj metodologiji Evrostata, koja, kako kaže, važi za sve zemlje u Evropi, pa i za Srbiju.

On je tako tokom skupštinske rasprave odgovorio šefu poslaničke grupe Stranke slobode i pravde (SSP) Draganu Đilasu, koji je tvrdio da nisu istinite procene srpske vlasti o visini BDP-a i ukazao da je u vreme vlasti u kojoj je bio Đilas BDP Srbije iznosio 33 milijarde, dok je sada na skoro 90 milijardi.

Treba napraviti razliku između realne stope rasta BDP-a, dakle one koja je očišćena od inflacije, i one u tekućim cenama kao što metodologija Evrostata prikazuje. Ali ne vredi kada neko ne želi da zna ili ne zna, onda je to njegov problem, kazao je Mali.

Dodao je da će BDP ove godine biti skoro 90 milijardi evra, kao i da će rasti i naredne godine.

Kao što smo i obećali, do kraja 2027. godine prvi put u istoriji BDP Srbije po međunarodnim priznatim standardima prećiće 100 milijardi evra, što je bila misaona imenica za vreme kada je uvaženi narodni poslanik, koji se malopre javio, bio na vlasti, kazao je Mali.

On je predložio da se uvede kategorija tzv. "bruto lopovskog prihoda" (BLP), koji bi se odnosio na prihode Đilasa i njegovih firmi.

Ovo su vam prihodi uvaženog narodnog poslanika i njegovih firmi, dok je bio na vlasti svih ovih godina. I da vidite kako je taj BDP uvaženog narodnog poslanika rastao iz godine u godinu, rekao je Mali.

On se osvrnuo i na kritike Đilasa što vlast još nije našla rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS) već godinu dan, dodajući da je NIS upravo za vreme vlasti u kojoj je bio Đilas prodat Rusima za 400 miliona evra, kako kaže, ispod procenjene vrednosti od 2,2 milijarde evra.

Đilas je kazao da nisu istinite procene da će BDP u 2026. godini iznositi 95 milijardi evra, tvrdeći da je BDP oko 60 milijardi evra, kao i da je u procene BDP-a vlasti uračunata i inflacija koju ne prati kurs dinara, a da je dug oko 40 milijardi i da bi bio veći od BDP ako bi morali da ga vraćamo za Sbijagas, EPS, Telekom.