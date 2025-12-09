AKTUELNO

Politika

Đurić: Značajno nazadovanje u dijalogu zbog nekonstruktivnog pristupa Prištine

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas, na GLOBSEC forumu "BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da je došlo do značajnog nazadovanja u dijalogu Beograda i Prištine, jer tamošnje vlasti nisu bile konstruktivne i koperativne.


"Ovde je pomenut dijalog Beograd-Priština, videli smo značajno nazadovanje u stepenu kolektivnih političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prava nevećinskih zajednica na Kosovu. I to je takođe važan 'slon u sobi' i tu nema zaobilaznog puta, ali tamošnje vlasti jednostavno nisu bile konstruktivne i kooperativne onoliko koliko bismo želeli", rekao je Đurić.

On je kao primer naveo univerzitetske diplome.

"Paradoks je da sa srpskim univerzitetskim diplomama, sa diplomama Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, možete da radite u Berlinu, možete da radite u Londonu, ali u Prištini ne možete da radite bez dodatnih, obimnih procedura. Postigli smo dogovor još pre više od decenije da prihvatamo jedni drugima diplome, ali ono što zaista mora da se dogodi jeste da se prestane sa korišćenjem pitanja statusa kao nekakve prednosti u odnosu na tako osnovna i fundamentalna prava kao što je pravo na priznavanje univerzitetskih diploma", istakao je Đurić.

Autor: S.M.

