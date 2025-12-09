AKTUELNO

Politika

Zgubidani blokiraju centar Beograda: Šaka blokadera ispred Pravnog fakulteta

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: TV Pink Printscreen ||

Grupa blokadera okupila se večeras ispred Pravnog fakulteta u Beogradu kako bi obeležila godišnjicu početka blokade na ovom fakultetu.

Slični skupovi održani su i ispred Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Prema dostupnim informacijama, na okupljanju nije bilo velikog broja ljudi – procenjuje se da je prisustvovalo oko 500 učesnika.

Iako su pojedini mediji pokušali da predstave događaj kao masovan, na terenu je zabeleženo da se radi o manjoj grupi okupljenih.

Autor: Pink.rs

#Beograd

#Novi Sad

#Protest

#Studenti

#blokada

#poljoprivredni fakultet

#pravni fakultet

POVEZANE VESTI

Vesti

Nastavljaju sa maltretiranjem građana: Pogledajte dešavanje ispred Pravnog fakulteta u Beogradu (VIDEO)

Politika

Rektor na čelu terorista! Đokić uz blokadere ispred Pravnog fakulteta - pravi vođa besne rulje (VIDEO)

Politika

'KOJI RASPAD SVEGA...' Manja grupa blokadera opet ispred Sajma pokušava da maltretira studente, novinar kratko poručio: Ne bih komentarisao odziv (FOT

Politika

TV PINK ISPRED PRAVNOG FAKULTETA! DRAMATIČNA SLIKA! Pogledajte kakva je trenutna situacija: Blokaderi pale vatru, urlaju i guraju se između sebe! (FOT

Politika

UHAPŠEN BLOKADER-NASILNIK U BEOGRADU: Kamenicama gađao policiju kod Pravnog (VIDEO)

Politika

DEJAN VUK STANKOVIĆ OSUDIO NAPAD NA DEKANA BOGOSLAVSKOG FAKULTETA: Nedopustivo huligansko ponašanje blokadera koji onemogućavaju realizaciju obrazovno