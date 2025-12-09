Zgubidani blokiraju centar Beograda: Šaka blokadera ispred Pravnog fakulteta

Grupa blokadera okupila se večeras ispred Pravnog fakulteta u Beogradu kako bi obeležila godišnjicu početka blokade na ovom fakultetu.

Slični skupovi održani su i ispred Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Prema dostupnim informacijama, na okupljanju nije bilo velikog broja ljudi – procenjuje se da je prisustvovalo oko 500 učesnika.

Iako su pojedini mediji pokušali da predstave događaj kao masovan, na terenu je zabeleženo da se radi o manjoj grupi okupljenih.

