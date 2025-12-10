PINK.RS SAZNAJE! Zagorkin tužilac izvisio na predstavljanju programa VST: Na promociju mu od 100 tužilaca došlo dvoje

Kandidat za izbornog člana Visokog saveta tužilaštva (VST) iz reda javnih tužilaca Boris Majlat izvisio je danas na predstavljanju svog programa jer mu je na promociju došlo samo dvoje tužilaca od preko 100 tužilaca beogradske apelacije, saznaje Pink.rs.

Naime od svih tužilaca VIšeg javnog tužilaštva u Beogradu, Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, tužilaca iz Pančeva, Smedereva i Valjeva, na predstavljanje Majlatovog programa u sedištu beogradskog Apelacionog tužilaštva došla su dva tužioca, i to bliskih Majlatu.

Novinarima je sa druge strane bilo onemogućeno da prisustvuju predstavljanju Majlatovog programa, jer je tražio od obezbeđenja da im ne dozvoli ulaz.

Majlat je jedan od kandidata za predstavnika viših javnih tužilaštva u VST,.

Javnosti je poznat kao tužilac blizak Vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac koji postupa po njenim nalozima i donedavno je bio tužilac za visokotehnološki kriminal koji je odbijao da procesuira očigldno širenje lažnih vesti i izazivanje panike među građanima preko društvenih mreža poput izmišljenog slučaja "zvučni top" i drugih.

Autor: D.Bošković