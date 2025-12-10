'BLOKADERI SU NAPRAVILI PIRAMIDU MRŽNJE' Kojčić za Pink: Na njenom vrhu je Vučić, a mrze i Hrku jer im je otela šou, kao i narod koji je prepoznao njihovu prazninu (VIDEO)

Dragoljub Kojčić, politički filozof, govoreći o blokaderima i tome što nemaju plan i program, već se samo nečemu protive kaže da su oni napravili piramidu mržnje.

- Pošto nemaju program, nešto moraju da imaju, e onda moraju da izmisle nasilje, ali i mržnju kao fundament nasilja. Na vrhu te piramide nalazi se Aleksandar Vučić koga oni najviše mrze, a onda su počeli, pošto nemaju nikakve jedinstvene ciljeve, zajednički plan i program, da mrze jedni druge - kazao je Kojčić za Novo jutro TV Pink.

Kako je dodao, počeli su najviše da mrze Dijanu Hrku koja im je otela šou.

- U temeljima te piramide, kao najširi sloj koga mrze, je ovaj narod koji je prepoznao njihove političke blefove, njhovu prazninu, da nemaju šta da ponude ovom narodu osim golog nasilja. To nasilje je indukovano delimično iz njih samih, to je onaj huliganski motiv, a sa druge strane, on je dobrim delom indukovan iz inostranstva, od njihovih ideoloških i finansijskih sponzora - ocenio je Kojčić.

Kako je rekao, postoji dramska evolucija blokaderskih međuljudskih odnosa.

- Ljudi bi mogli da glasaju o političkim idejama pojedinca, kada bi oni imali neki plan i program - kazao je Kojčić i upitao kakav politički program ima Vladan Đokić.

Prema njegovim rečima, Bakić je jasan, on od početka nudi postmoderni haos.

- Ima glavna stvar, ljudi, građani, ne glasaju ad personam, o čoveku, glasaju za program, a koji program oni nude? Oni ne nude ni jedan jedini politički program - ocenio je Kojčić.

Autor: Pink.rs