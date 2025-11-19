Kojčić za Pink o skandaloznom ponašanju ustaških navijača: Ogroman deo evropske političke i medijske javnosti ne reaguje na ovakve stvari

Politički filozof Dragoljub Kojčić je govoreći o skandaloznom skandiranju ustaških navijača na utakmici u Podgorici istakao da to nije usamljen slučaj.

Kojčić je ukazao na masovnost tog fenomena koja je, prema njegovim rečima, bila najočiglednija na Tomsonovom koncertu, ali je prisutna i na svim sportskim događajima.

- Imate slučajeve nasilja nad srpskom decom, sportistima, srpskim kulturnim klubovima, kao što je to bilo u Splitu, pa u Zagrebu, imate onda izajave nekih bivših i aktuelnih funkcionera - naveo je Kojčić.

Kako je objasnio, oni predstavljaju glasnogovornike ogromnog dela hrvatske javnosti.

- Bitno je i da jedan ogroman deo te evrpske političke i medijske javnosti ne reaguje na ovakve stvari - rekao je Kojčić i dodao da većih "parazita" od današnje Hrvatske nema.

Podsetio je da su u EU primljeni na parazitski način, na osnovu istorijskih zasluga prema Nemačkoj i to na onu koja je poražena 1944, odnosno 1945. godine.

- Srbija pokazuje da nije parazit jer unosi jednu vrstu političke svetlosti u život našeg političkog regiona i principijelnost na koju se u Briselu zaklinju, a u realnosti nema ništa - naveo je Kojčić.

Ministar bez portfelja u Vladi Srbije Đorđe Milićević ističe da ponašanje navijača u Podgorici i njihovo skandalozno skandiranje ustaških poruka nije ništa novo.

- Ovo je nešto što traje već veći broj godina i ne može se posmatrati kao izolovani događaj - rekao je Milićević i podsetio da je sve krenulo od normalizacije Tomsonovog ekstremizma koji inače predstavlja ustašku ikonografiju.

- Kada vidite da državnici Hrvatske, da čelni ljudi ne reaguju, a institucije i javnost to podržavaju onda to postaje normalno društveno ponašanje - zaključio je je Milićević.

Autor: S.M.