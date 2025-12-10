DAČIĆ DANAS U BRISELU: Učestvuje na konferenciji Globalnog saveza za borbu protiv krijumčarenja migranata

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić učestvovaće danas, 10. decembra, u Briselu na Drugoj međunarodnoj konferenciji Globalnog saveza za borbu protiv krijumčarenja migranata, u organizaciji Evropske komisije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.



Konferencija ima za cilj da pošalje jedinstvenu globalnu poruku da je razbijanje krijumčarskih mreža i zaštita života migranata moguće samo kroz koordinisano delovanje duž cele rute migracija.

Akcenat ministarskog segmenta biće usmeren na prevenciju, reagovanje i razvoj legalnih alternativa ilegalnim migracijama, a posebne teme obuhvatiće digitalno krijumčarenje, praćenje finansijskih tokova i uspostavljanje bezbednih i održivih puteva migracije.

Na marginama konferencije, ministar Dačić sastaće se i sa izvršnom direktorkom Evropola Katrin de Bol, navodi se u saopštenju.

Autor: D.Bošković