AKTUELNO

Politika

DAČIĆ DANAS U BRISELU: Učestvuje na konferenciji Globalnog saveza za borbu protiv krijumčarenja migranata

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić učestvovaće danas, 10. decembra, u Briselu na Drugoj međunarodnoj konferenciji Globalnog saveza za borbu protiv krijumčarenja migranata, u organizaciji Evropske komisije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.


Konferencija ima za cilj da pošalje jedinstvenu globalnu poruku da je razbijanje krijumčarskih mreža i zaštita života migranata moguće samo kroz koordinisano delovanje duž cele rute migracija.

Akcenat ministarskog segmenta biće usmeren na prevenciju, reagovanje i razvoj legalnih alternativa ilegalnim migracijama, a posebne teme obuhvatiće digitalno krijumčarenje, praćenje finansijskih tokova i uspostavljanje bezbednih i održivih puteva migracije.

Na marginama konferencije, ministar Dačić sastaće se i sa izvršnom direktorkom Evropola Katrin de Bol, navodi se u saopštenju.

Autor: D.Bošković

#Brisel

#Konferencija

#Krijumčarenje

#Migranti

#dacic

#globalni savez

POVEZANE VESTI

Društvo

Dačić na otvaranju 12. Globalne konferencije eksperata za borbu protiv krijumčarenja migranata

Hronika

Skandal! Uhapšen policajac zbog krijumčarenja ljudi! Dačić potvrdio - Dogovorio je prevoz za 100 evra po migrantu!

Politika

DAČIĆ U MAĐARSKOJ: Učestvuje u sedmoj Ministarskoj konferenciji Budimpeštanskog procesa

Politika

UHAPŠENI KRIJUMČARI LJUDI KOD PIROTA! Otvorili im vozilo, u njemu bilo 67 MIGRANATA: Oglasio se ministar Dačić

Politika

Dačić u Berlinu na sastanku ministara unutrašnjih poslova u okviru Berlinskog procesa

Politika

MINISTAR DAČIĆ NA MINISTARSKOM FORUMU EU – ZAPADNI BALKAN: Usvojen zajednički akcioni plan za borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma (FOTO)