'POTVRĐENO UČEŠĆE RUMUNIJE NA EXPO 2027' Vučić razgovarao sa Danom o svim bilateralnim pitanjima od značaja za dve zemlje

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Rumunije Nikušorom Danom.

- Dobar razgovor sa predsednikom Rumunije @nicusordanro tokom kojeg smo razmenili mišljenja o svim bilateralnim pitanjima od značaja. Naše države povezuju vekovno prijateljstvo, bliskost i saradnja u svim oblastima, a uveren sam da postoji još mnogo prostora da dodatno osnažimo politički dijalog i postignemo vidljiv napredak u ekonomskim odnosima koji dinamično napreduju - napisao je predsednik Vučić na Instagramu i dodao:

Posebnu pažnju posvećujemo velikim energetskim projektima koji doprinose bezbednosti i stabilnosti obe države. Jedan od projekata od najvećeg značaja je auto-put Beograd-Temišvar, kojim bismo povezali naša dva grada putovanjem od svega jednog sata, a ta saobraćajnica bi dodatno učvrstila naše veze i olakšala život građanima sa obe strane granice.

Vučić je istakao da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Srbije.

- Zato smo jasno odredili da do kraja 2026. sprovedemo sve neophodne reforme, a zahvalni smo Rumuniji na podršci ovom procesu i spremnosti da podeli svoju ekspertizu. Izrazio sam zahvalnost za doslednu i principijelnu podršku Rumunije suverenitetu i teritorijalnom integritetu Republike Srbije, kao i za stav o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ta podrška nije samo poštovanje međunarodnog prava, već i dokaz iskrenog prijateljstva između naših naroda - istakao je Vučić i dodao:

Veliko mi je zadovoljstvo što je potvrđeno učešće Rumunije na EXPO 2027, događaju od ključnog značaja za razvoj Srbije i regiona.

Autor: Pink.rs