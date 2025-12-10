'ENERGETSKA SITUACIJA NIJE LAKA' Vučić iz Brisela nakon razgovora sa Fon der Lajen i Koštom: Nemam veliki STRAH oko gasa koliki imam oko nafte - Verujem da ćemo imati podršku EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Brisel, gde boravii kao gost predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen.

Predsednik Vučić se obratio građanima nakon večere koju je priredila fon der Lajen, a kojoj je prisustvovao i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

- Dva sata je trajao razgovor sa Ursulom fon der Lajen na njen poziv, u njenom kabinetu je bio prijem, bio je i predsednik Evropskog Saveta Antonio Košta. Razgovarali smo o svim važnim temama za Srbiju, za njen evropski put, o ključnim energetskim brigama sa kojima se suočavamo, regionalne stabilnosti, evrospke stabilnosti, geo-političkoj situaciji i ono što mogu da kažem je da sam iskreno zadovoljan. Zadovoljan sam tokom razgovora pogotovo oko energetske situacije koja nije laka, a biće sve teža iz dana u dan. Razgovarali smo gde i koliko možemo da uvezemo derivate iz Bugarske i Rumunije, gde možemo da gradimo gasovode i naftovode. Nemam veliki strah oko gasa koliki imam oko nafte. Naravno, kao odgovoran čovek, uvek imam strah. Verujem da ćemo imati podršku EU - rekao je Vučić i dodao:

- Razgovarali smo i o Klasteru 3. Nemam ništa novo da vam kažem. Vidim da se neki u Srbiji raduju što nećemo da otvorimo, ali ja ne mogu da vam kažem ni da hoćemo ni da nećemo - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije se osvrnuo i na izjavu predsednika Crne Gore Milojka Spajića koji je rekao da će Crna Gora čekati Srbiju u EU od 2028. godine nakon što je Vučić izložio ideju da EU istovremeno primi sve zemlje Zapadnog Balkana.

- Voleo bih da sam čuo njegovu reakciju po mnogo važnijim pitanjima, kao što je Lora i stradanje Crnogoraca, ali nisam. Mogao bih da budem ciničan koliko hoćete, ali neću to da radim. Ja sam predložio nešto što je odgovorno i mudro, jer ako razmišljate samo o sebi i ne vidite komšiju...Prvo skočite, pa recite hop. Politika je stvar mogućeg i stvar racionalnog pristupa. Neki ljudi to ne žele da razumeju. Hitrost na nešto gde nije bilo zle namere... Ja nisam mislio da čekamo, nego da svi zajedno uđemo u EU. Ja ću da se radujem svakom uspehu ljudi u Skoplju, Banjaluci, Sarandi, Elbasaniju... Kad vidite da tu nema problema, vidite da se drugi razlozi kriju iza svega. Mislim da je suština Evrope u tom demokratskom pristupu. Ja imam hrabrosti da svoje ideje i mišljenje iznosim zato što mislim da dobro poznajem i svoju zemlju i sve narodu u okruženju - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da su u EU primetili značajan napredak naše zemlje na mnogim poljima.

- Mi smo večeras razgovarali, oni su priznali značajne pomake. Lepo su govorili o napretku Srbije. Pomenuli smo da Srbija ima samo 43 odsto javnog duga, među najmanjima u Evropi. Naravno, govorim o zemljama u sistemu Evrostata. Mi smo duplo bolji od Nemačke po tome. Možda im ne odgovara da kažem da smo prijatelji, ali jesmo dobri poznanici. I kad imamo različita mišljenja, dobro se razumemo - rekao je Vučić.

Vučić je reagovao i na radovanje nekih u Srbiji da ne uđu u EU.

- Ti ljudi ne znaju šta je država. Država nije igračka. Danas je geopolitika najvažniji faktor. Da li smo mi ili je neko drugi birao da ne budemo članica NATO? Čuvajući Srbiju i budućnost naše dece, da ne budemo na udaru - rekao je Vučić.

Predsednik je otkrio i da uskoro polazi za Niš.

- Ako nas magla pusti, kažu da je magla i ovde i u Nišu. Šetaću sva tri dana u Nišu. Posetiću bar tri od pet niških opština. Moram i u Merošinu, Gadžin Han... Šta je njihova poruka? To je ta njihova dehumanizacija. Njihova poruka je 'kod nas nema demokratije i ne smeš ni da šetaš jer ćemo da te bijemo ili ubijemo'. I zamislite da takvi dođu na vlast - rekao je Vučić.

Vučić je progovorio i o tvrdnjama da je planirao da se kandiduje za mesto premijera.

- Još nisam ništa planirao. Pitanje je i rezultata izbora, kao i da li će imati volju - rekao je Vučić.

Ovaj sastanak je bila velika čast za Srbiju, budući da se predsednik Vučić sastao sam sa dvoje najvažnijih ljudi u Evropskoj uniji.

Autor: Iva Besarabić