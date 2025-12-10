AKTUELNO

Đurić: Spajićeva izjava potvrđuje tezu Vučića da je region jači zajedno

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je danas da izjava premijera Crne Gore Milojka Spajića "samo potvrđuje tezu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da proširenje Evropske unije uspeva samo ako jača ravnopravna saradnja i ako se ceo region razvija zajedno".

Đurić je u objavi na mreži X, povodom Spajićeve izjave da će Crna Gora čekati Srbiju u EU od 2028. godine naglasio da je dobro imati ambicije, ali da je za sve u regionu bolje kada i javno i privatno lobiraju jedni za druge, a ne jedni protiv drugih.

"Uz sve uvažavanje, spremnost pojedinih političara u regionu da pokažu da se odriču rodbine i komšiluka neće ubrzati bilo čiji put u EU. Ovakve izjave samo potvrđuju tezu predsednika Vučića da proširenje Evropske unije uspeva samo ako jača ravnopravna saradnja i razvija se ceo region - zajedno. Najbolji smo kada jedni druge podržavamo, a ne kada se međusobno poredimo", poručio je Đurić u objavi na platformi "X" i dodao:

"Dobro je imati ambicije, ali za sve nas je bolje kada i javno i privatno lobiramo jedni za druge, a ne jedni protiv drugih. Svaka zemlja ima svoj tempo i svoje izazove - Brisel i države članice imaju svoje interese na osnovu kojih oni, a ne mi iz regiona, određuju tempo učlanjenja u EU, i neće ga ubrzati zbog naše spremnosti da pokažemo da se odričemo jedni drugih. Treba biti optimista i ambiciozan, ali ipak prvo treba skočiti pa reći hop".

Podsetimo, premijer Crne Gore Milojko Spajić izjavio je da je celom Zapadnom Balkanu mesto u Evropskoj uniji, i da će Crna Gora biti članica Unije od 2028. godine.

"Saglasan sam da bi čitavom Zapadnom Balkanu EU trebalo da bude finalna odrednica. Međutim, mi ćemo vas tamo čekati već od 2028. godine i navijamo da istinski požurite i ubrzate ostale kandidate iz okruženja", napisao je Spajić sinoć na mreži Iks.

Autor: Iva Besarabić

