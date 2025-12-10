AKTUELNO

'MOGAO BIH DA BUDEM CINIČAN, ALI NEĆU' Vučić vratio Spajića na fabrička podešavanja! Predsednik reagovao na izjavu o pridruživanju EU: Prvo skočite, pa recite hop

Aleksandar Vučić je iz Brisela odgovorio Milojku Spajiću, premijeru Crne Gore.

Aleksandar Vučić je, obraćajući se iz Brisela, komentarisao izjavu Milojka Spajića, premijera Crne Gore - da EU istovremeno primi sve zemlje Zapadnog Balkana.

- Voleo bih da sam čuo njegovu reakciju po mnogo važnijim pitanjima, kao što je Lora i stradanje Crnogoraca, ali nisam. Mogao bih da budem ciničan koliko hoćete, ali neću to da radim. Ja sam predložio nešto što je odgovorno i mudro, jer ako razmišljate samo o sebi i ne vidite komšiju...Prvo skočite, pa recite hop. Politika je stvar mogućeg i stvar racionalnog pristupa. Neki ljudi to ne žele da razumeju. Hitrost na nešto gde nije bilo zle namere... Ja nisam mislio da čekamo, nego da svi zajedno uđemo u EU. Ja ću da se radujem svakom uspehu ljudi u Skoplju, Banjaluci, Sarandi, Elbasaniju... Kad vidite da tu nema problema, vidite da se drugi razlozi kriju iza svega. Mislim da je suština Evrope u tom demokratskom pristupu. Ja imam hrabrosti da svoje ideje i mišljenje iznosim zato što mislim da dobro poznajem i svoju zemlju i sve narodu u okruženju - rekao je Vučić.

