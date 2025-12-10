AKTUELNO

'SRBIJA MOŽE RAČUNATI NA PODRŠKU EU NA PUTU KA ČLANSTVU' Fon der Lajen se oglasila posle razgovora sa Vučićem

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da je na sastanku sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem analiziran napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, kao i da na tom putu Srbija može računati na podršku EU.

Fon der Lajen je u objavi na platformi X, nakon razgovora sa Vučićem u Briselu, rekla da je sa srpskim predsednikom razgovarala "o važnosti ubrzanja reformi, posebno u oblastima vladavine prava i slobode medija".

"Naglasili smo da je proširenje geostrateški imperativ i potrebu da se Srbija dalje uskladi sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU. Takođe smo pozdravili korake Srbije da diverzifikuje svoje energetske izvore i rute i da smanji zavisnost od Rusije, čija je nepouzdanost više puta pokazana.", rekla je Fon der Lajen.

Ona je kazala da je "Evropa dosledno pokazivala solidarnost sa Srbijom kroz velika ulaganja u energetsku infrastrukturu i podršku ugroženim domaćinstvima".

"Kao što smo predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i ja podvukli tokom naših poseta ranije ove godine, ostajemo potpuno posvećeni tome da vidimo demokratsku Srbiju u EU. Možete računati na našu podršku", zaključila je Fon der Lajen.

