MLADI LIDERI SNS-a PREDLOŽILI! Milić: Vreme je da predsednik Vučić dobije zvanje počasnog gradjanina Niša

Polaznik druge generacije Akademije mladih lidera SNS-a Bojan Milić izjavio je da je, po njegovom mišljenju, „pravi trenutak“ da predsednik Srbije Aleksandar Vučić postane počasni građanin Niša.

Milić je podsetio da su do sada ovo priznanje nosile mnoge ličnosti, uz ocenu da su svi oni svojim delovanjem zaslužili da budu uvršteni među počasne građane. Kako je naveo, vreme je da se na toj listi nađe i predsednik Vučić.

- Pravi je trenutak da čovek koji je za Niš učinio najviše postane počasni građanin grada na Nišavi. Uz dužno poštovanje prema seru Tomasu Liptonu, Kirijaki Panajotidi, Hans Ola Urstadu, Dimitrisu Ksenitelisu, Haralampiju i Džoani Anastasiju, Lihiji Ramirez i Kendi Dalfer, koji su, svako na svoj način svojim delima zaslužili ovo zvanje, smatram da je vreme da Aleksandar Vučić to postane što bi predstavljalo mali znak zahvalnosti građana ovog grada predsedniku koji je transformisao ovu najveću sredinu na jugoistoku Srbije i od "doline gladi" od Niša napravio centar u koji ljudi više ne odlaze, nego dolaze, da žive i rade - rekao je Milić i dodao:

- Kralj Milan IV Obrenović je bio prvi počasni građanin Niša. Pored prvog nakon srednjeg veka krunisanog kralja u Srba, predsednik Vučić je najzaslužniji vladar. Milan Obrenović je oslobodio, a Aleksandar Vučić preporodio Niš. Vreme je, zaista da, pred kraj predsedničkog mandata, Aleksandar Vučić postane počasni građanin Niša.

Podsećamo da Vučić boravi danas u poseti Nišu. Predsednik Vučić će prisustvovati svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions.

Kako se navodi u saopštenju, predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark.

Predsednik će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger, navodi se u saopštenju.