'SRPSKA LISTA MORA OSVOJITI SVIH 10 MANDATA' Petković upozorio Bunforda na pritiske Kurtijevog režima pred izbore na KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan i savetnikom mađarskog premijera Žoltom Bunfordom, sa kojim je razgovarao o političko-bezbednosnoj situaciji u svetlu predstojećih vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji, kao i o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine u okviru dijaloga koji se vodi u Briselu.

Ističući da je Srpska lista na nedavnim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji osvojila vlast u svih deset opština sa srpskom većinom, Petković je rekao da je od izuzetnog značaja da Srpska lista, kao jedini legitimni predstavnik Srba na KiM, osvoji i svih deset poslaničkih mandata, iako vlast Aljbina Kurtija ponovo čini sve da spreči Srpsku listu da na ovim izborima učestvuje i zastupa interese srpskog naroda.

"Srpski gradonačelnici na severu KiM zatekli su katastrofalno stanje, ruinirane i opljačkane kancelarije, oskrnavljene ikone, preteće natpise, što sve govori o sramnom odnosu koji su Kurtijev režim, lažni albanski gradonačelnici i pripadnici takozvane kosovske policije pokazali prema srpskom narodu u celini", naglasio je Petković, a saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Zahvalio je mađarskom sagovorniku na razumevanju za probleme srpskog naroda na KiM i principijelnom i konstruktivnom stavu koji Mađarska pokazuje prema Srbiji, a koji su svojim izvanrednim odnosima trasirali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban.

Petković je istakao da će Beograd nastaviti da se ponaša kao faktor mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i da iskazuje odgovoran stav prema dijalogu koji se vodi u Briselu, iako Priština na čelu sa Kurtijem čini sve da uništi do sada postignute sporazume i decidno odbija da formira Zajednicu srpskih opština.

Sastanku je prisustvovao i ambasador Mađarske u Srbiji Nj.E. Jožef Mađar, navedeno je u saopštenju.

