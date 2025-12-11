AKTUELNO

Politika

Produžen pritvor Hašimu Tačiju

Izvor: Pink.rs/Kosovo online, Foto: Tanjug AP/Jerry Lampen via AP Photo ||

Specijalizovana veća tzv. Kosova u Hagu donela su odluku da za dva meseca produže pritvor jednom od vođa OVK Hašimu Tačiju, koji je, zajedno sa Jakupom Krasnićijem, Redžepom Seljimijem i Kadrijem Veseljijem, optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, preneo je Dukađini.

Odluku je 10. decembra doneo predsedavajući sudija Čarls Smit.

Tačiju je pritvor produžen za još dva meseca, nakon što je sudsko veće utvrdilo da postoji rizik da će ometati postupak i počiniti druga krivična dela u ovoj oblasti, prenosi Dukađini.

Inače, sudsko veće je ranije odredilo 19. januar naredne godine, kao rok za tužilaštvo i odbranu za podnošenje svojih završnih podnesaka, a za zastupništvo žrtava za dostavljanje izjave o posledicama navodnih zločina za 155 žrtava koje učestvuju u ovom predmetu.

Završne reči planirane su od 9. do 13. februara, čime se označava kraj javnog dela suđenja.

Nakon toga, veće će zatvoriti sudski postupak i započeti fazu većanja o donošenju presude, koja mora biti izrečena u roku od 90 dana nakon zatvaranja postupka, a ukoliko okolnosti zahtevaju produženje, rok se može produžiti za dodatnih 60 dana.

Autor: Iva Besarabić

#Hag

#Hašim Tači

#Presuda

#Sud

#optužnica

