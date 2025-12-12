AKTUELNO

Politika

BRANE SE ĆUTANJEM: Ubistva, iznude, bombaški napadi – za Dolovac i Nenadića nisu organizovani kriminal?!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), na čijem je čelu Mladen Nenadić, godinama se nije bavilo nizom najtežih krivičnih dela koja su u javnosti prepoznata kao obračuni kriminalnih grupa – od nerešenih ubistava, preko bombaških napada, do pokušaja likvidacija.

Javnost se s pravom pita na koji način ovo tužilaštvo vrši selekciju predmeta u kojima postupa.

Na uviđaje svih pobrojanih ubistava izlazilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, dok JTOK nije pokazalo interesovanje da preuzme gonjenje. Isto se dogodilo i u slučajevima pucnjave na biznismena Milana Beka, pokušaja trovanja Jovana Vukotića, kao i planiranja ubistva Luke Bojovića.

Prema pisanju Kurira, JTOK pokazuje interesovanje tek za predmete u kojima dokazi stižu iz inostranstva, dok se domaći operativni rad ignoriše.

Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac, koja ima pravo nadzora nad JTOK, nije dala obavezna uputstva da se postupa u predmetima povezanim sa organizovanim kriminalom.

„Izuzetno je opasno zatvaranje očiju na dugogodišnje obračune kriminalnih grupa. Selektivno učestvovanje predstavlja opasnost za celu državu i društvo“, navodi sagovornik iz pravosuđa.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Halabrin

#Blažo Đurović

#Bojan Mirković

#Bombaški napadi

#Dubona

#Iznuđivanje

#Javno tužilaštvo za organizovani kriminal

#Jovan Vukotić

#Luka Bojović

#Luka Radulović

#Luka Žižić

#Mali Orašje

#Marko Miljković

#Milan Bek

#Mladen Nenadić

#Nenad Alajbegović Alibeg

#Nikola Stanković Pivac

#Organizovani kriminal

#Ranko Radošević

#Ribnikar

#Srbija

#Strahinja Stojanović

#Tadija Pantić

#Ubistva

#Veljko Belivuk

#Zagorka Dolovac

#kriminalne grupe

#specijalno tužilaštvo

#više javno tužilaštvo

POVEZANE VESTI

Politika

TUŽILAC NAREDIO DA OVIH 12 LJUDI BUDE ODMAH UHAPŠENO: Državni udar u režiji Nenadića

Politika

Kako je Tužilaštvo za organizovani kriminal sakrilo teroristički napad u centru Beograda da bi zaštitilo političke izvođače nasilja

Hronika

GRČIĆ, PAPIĆ I MARINKOVIĆ OSTAJU IZA REŠETAKA? Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo da im se produži pritvor, evo zbog čega

Hronika

Tužilaštvo za organizovani kriminal preuzelo slučaj ubistva policajca u Loznici

Politika

PODNETA KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV TUŽIOCA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL MLADENA NENADIĆA: Sumnjiči se za kršenje zakona od strane sudije ili tužioca

Politika

Đerlek za Pink o švercu cigareta na Kosmetu: Nek Tužilaštvo za organizovani kriminal podnese izveštaj koliko su ozbiljnih kriminalaca procesuirali (VI