BRANE SE ĆUTANJEM: Ubistva, iznude, bombaški napadi – za Dolovac i Nenadića nisu organizovani kriminal?!

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK), na čijem je čelu Mladen Nenadić, godinama se nije bavilo nizom najtežih krivičnih dela koja su u javnosti prepoznata kao obračuni kriminalnih grupa – od nerešenih ubistava, preko bombaških napada, do pokušaja likvidacija.

Javnost se s pravom pita na koji način ovo tužilaštvo vrši selekciju predmeta u kojima postupa.

Na uviđaje svih pobrojanih ubistava izlazilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, dok JTOK nije pokazalo interesovanje da preuzme gonjenje. Isto se dogodilo i u slučajevima pucnjave na biznismena Milana Beka, pokušaja trovanja Jovana Vukotića, kao i planiranja ubistva Luke Bojovića.

Prema pisanju Kurira, JTOK pokazuje interesovanje tek za predmete u kojima dokazi stižu iz inostranstva, dok se domaći operativni rad ignoriše.

Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac, koja ima pravo nadzora nad JTOK, nije dala obavezna uputstva da se postupa u predmetima povezanim sa organizovanim kriminalom.

„Izuzetno je opasno zatvaranje očiju na dugogodišnje obračune kriminalnih grupa. Selektivno učestvovanje predstavlja opasnost za celu državu i društvo“, navodi sagovornik iz pravosuđa.

Autor: Dalibor Stankov