Vučić:Značajno veći priliv novih vojnika nego prethodnih godina

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/DIMITRIJE NIKOLIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će ove i sledeće godine biti značajno veći priliv novih vojnika u jedinice Vojske Srbije, zahvaljujući izmenama vojnih zakona i rastu plata u vojsci.

Vučić je tokom obilaska kasarne „Mija Stanimirović“ u Nišu naglasio da je u složenom geopolitičkom i regionalnom okruženju popuna jedinica bolja nego prethodnih godina.

„Veći je priliv vojnika nego odliv. Ove i sledeće godine će biti značajno veći priliv nego odliv zbog izmena zakona koje smo doneli u Narodnoj skupštini i omogućavanja rada na neodređeno vreme profesionalnim vojnicima. Istovremeno, čini mi se da su sve bolje plate nešto što privlači ljude u vojsku, kao i patriotski odnos prema najvažnijoj i najpopularnijoj instituciji države“, rekao je Vučić, koji je kasarnu obišao sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i načelnikom Generalštaba Vojske Srbije Milanom Mojsilovićem.

Predsednik je istakao da su popune hrane u vojsci na nivou od 100 odsto, da su rezerve goriva veoma velike, a da je jedino avionsko gorivo nešto ispod tog nivoa, ali da se i taj problem rešava. Dodao je da je popuna ubojnih sredstava veoma dobra, dok popuna specijalnih jedinica nikada nije bila na višem nivou.

„Veoma visok procenat – uskoro će jedna jedinica biti na 92 odsto, jedna na 85, a jedna na 79 odsto. Sada ćemo to povećati da sve budu preko 95 odsto. To su važne stvari“, naglasio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov

