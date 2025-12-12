Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se danas na društvenoj mreži Instagram.
- Danas u Nišu, predsednik @avucic išao do pekare, vozio se gradskim prevozom, razgovarao sa građanima, obilazio fabrike, jeo burek, prošetao se strogim centrom grada. Uradio sve što su rekli da neće smeti da uradi. I na svim mestima ga ljudi dočekali sa oduševljenjem. On se blokadera, očekivano, nije uplašio, a oni, očekivano, ponovo lagali. Toliko o tome - napisala je Brnabić.
Danas u Nišu, predsednik @avucic išao do pekare, vozio se gradskim prevozom, razgovarao sa građanima, obilazio fabrike, jeo burek, prošetao se strogim centrom grada. Uradio sve što su rekli da neće smeti da uradi. I na svim mestima ga ljudi dočekali sa oduševljenjem. On se… pic.twitter.com/Iq0XyT13oS— Ana Brnabic (@anabrnabic) 12. децембар 2025.
Autor: D.Bošković