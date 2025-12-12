AKTUELNO

Politika

'ONI OČEKIVANO PONOVO LAGALI' Brnabić razmontirala blokadere: Vučić je u Nišu uradio sve što su rekli da neće smeti da uradi! I na svim mestima ga ljudi dočekali sa oduševljenjem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Tara Radovanović ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se danas na društvenoj mreži Instagram.

- Danas u Nišu, predsednik @avucic išao do pekare, vozio se gradskim prevozom, razgovarao sa građanima, obilazio fabrike, jeo burek, prošetao se strogim centrom grada. Uradio sve što su rekli da neće smeti da uradi. I na svim mestima ga ljudi dočekali sa oduševljenjem. On se blokadera, očekivano, nije uplašio, a oni, očekivano, ponovo lagali. Toliko o tome - napisala je Brnabić.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Ana Brnabic

#Niš

#Poseta

#Šetnja

POVEZANE VESTI

Politika

BRNABIĆ REAGOVALA NA SVE ĐILASOVE LAŽI 'Nađeni su zvučni topovi! Ispravka vodeni.... '

Politika

'SRBIJA JE UVAŽENA I POŠTOVANA' Brnabić: Ovo je dobar dan za evropske integracije Srbije

Politika

'NASILJE JE JEDINA POLITIKA CELOKUPNE ĐILASOVE OPOZICIJE' Brnabić: Studente u blokadi su tako epohalno i maestralno iskoristili i zloupotrebili

Politika

ODGOVOR ANE BRNABIĆ ĐILASU: Jedinstven slučaj ljudi koji su opozicija Srbiji

Politika

BROJKE SVE GOVORE! MINIMALAC 54.868, PROSEČNA MINIMALNA PLATA 468 EVRA! Brnabić: Svi blokaderi na ovom svetu nemaju odgovor na ovakve rezultate!

Politika

'O poštenju nam lekcije drže ljudi koji su, dok su bili vlast, bili i tužioci i sudije!' Brnabić o licemerstvu opozicionara