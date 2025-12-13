POTPUNO PUKLI BLOKADERI U NOVOM SADU: Bogosavljević se ogradio od samoga sebe (FOTO)

GLAVNI promoter vojvođanskih separatista i blokadera Žarko Bogosavljević ogradio se od samoga sebe.

Blokader Žarko Bogosavljević objavio je bizaran tekst na mrežama, u kojem se ogradio od - samog sebe.

- Bogosavljević se ogradio od Bogosavljevića.

Obaveštavam javnost da se ja, Žarko Bogosavljević, pri čistoj svesti ograđujem od sebe, Žarka Bogosavljevića i tim činom podržavam u potpunosti ograđivanje od tog istog Žarka Bogosavljevića. Na čin ograđivanja sebe od mene prinuđen sam usled suočavanja sa čvrstim dokazima da su optužbe da širim paranoju tačne i da su direktno povezane sa upotrebom skraćenica od tri slova (PRL, JNA, CIA, BIA i sl.), mada i četiri slova ponekada pokažu jednako dejstvo (npr. SFRJ ili UDBA). Moje štetno dejstvo ima i predistoriju - još kao dete, nesvestan svog postupka, jednom sam na ulici bacio žvaku umotanu u papir van kontejnera. S distance od nekoliko decenija, sada uviđamo u istovreme i Žarko i ja, da smo time direktno doprineli klimatskim promenama, topljenju polarnog leda i moralnom sunovratu savremenog društva. Pa nego šta nego da se ogradim?! Zbog tog i drugih potencijalno civilizacijski pogubnih postupaka tog Žarka (tj. gotovo sasvim mene), izražavan duboko, iskreno i proceduralno ispravno izvinjenje svim ugroženim ekosistemima, kao i budućim generacijama koje će, sasvim izvesno, živeti sa posledicama te moje i njegove nepromišljenosti. Nego da se vratim u sadašnjost. Naime, moje delovanje je odista dovelo do mnogih psihičkih reakcija zabrinutih građana - kriv sam! Izazvao sam širenje paranoje usled koje dolazi do dramatičnih halucinacija u kojima im se priviđaju nasilje, defetizam i slični fenomeni, te tako zabrinuti počeše više da brinu o meni, nego borbi protiv režima.

U prethodnih godinu dana priviđao sam se onima kojima sam izazvao paranoju kako u borbi u kojoj sam 24/7 stojim na bezbednoj distanci u PRESS prsluku. Priviđa im se da je PRESS prsluk u zemlji Srbiji garant bezbednosti, dakle, stanje je ozbiljno! Verovali ili ne, usled tog štetnog dejstva učini im se i da pozivam na agresiju i napadam saborce. Te šta ću, kud ću - rekoh ogradi se ti Žare od sebe, što je sigurno sigurno je. Ako se ne ogradiš ko zna koliki broj ljudi u ovoj borbi može poverovati da su novinari bezbedni, da su saborci neprijatelji i da je ograđivanje ono oko čega smo se okupili. Mislim se - ako smo već počeli da se ograđujemo mi od nas, umesto od režima, da se i ja od sebe ogradim. Šta mi teško?

Zato demantujem sebe. Demantujem i demanti. I demantujem unapred sve što sam mislio i što ću tek pomisliti. Izvinjavam se što sam bio isuviše dugo bio na ulici i izlagao ih svom štetnom uticaju beskompromisne borbe i napora da istina dođe do što većeg broja građana.

Sad nastavite oslobođeni tog tereta, jer ko se efikasnije od mene može ograditi od tog istog mene. Kad je već takvo vreme ograđivanja došlo, radije ću se od sebe ograditi, nego od borbe. Ma kad sam već krenuo, da idem do kraja- ograđujem se i od ograđivanja! Pa nek' ide život! S poštovanjem, Ja i on, Žarko Bogosavljević Žarko Bogosavljević - navodi se.



