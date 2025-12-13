GLAVNI TUŽILAC VJT U BEOGRADU NENAD STEFANOVIĆ: Nema 'rata' između mene i Dolovac, već neslaganja oko funkcionisanja i načina rada javnog tužilaštva!

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je na konferenciji na Kopaoniku da između njega i vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac ne postoji „rat“, već neslaganja u vezi funkcionisanja i načina rada tužilačke organizacije.

Najavio je analize rada tužilaštva za organizovani kriminal i visoku korupciju, uz poziv na sveobuhvatnu javnu raspravu.

Analize i javna rasprava

Stefanović je istakao da je neophodno uključiti predstavnike Evropske unije i drugih relevantnih međunarodnih tela u analizu rezultata rada tužilaštva, kako bi se evaluirala efikasnost državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Skandalozan rad Visokog saveta tužilaštva

Govoreći o Visokom savetu tužilaštva, Stefanović je ocenio da je „krajnje skandalozno“ što u poslednje dve i po godine nisu birane kolege u tužilaštva viših instanci. Dodao je da zaštita tužilaca od spoljnih pritisaka nikada nije bila na nižem nivou, za šta je, kako je rekao, odgovoran predsednik Saveta Branko Stamnenović.

Potreba za specijalizovanim sudovima

Stefanović je ukazao na specifičan sistem u Srbiji, gde pred jednim sudom postupaju tri različita tužilaštva, što je nepoznato u uporednom pravu. Prema njegovim rečima, potrebno je razmotriti formiranje specijalizovanih sudova ili prilagođavanje postojećih tužilaštava Višem sudu u Beogradu.

Ohrabrujuće najave ministra pravde

Glavni tužilac je pozdravio najave ministra pravde o jačanju kapaciteta pravosudnog osoblja, podsećajući da godinama unazad nije bilo konkursa za prijem novih tužilačkih i sudskih saradnika, koji su budućnost srpskog pravosuđa.

Nema „rata“ sa Dolovac

Upitan da prokomentariše navode da se između njega i Zagorke Dolovac „vodi rat“, Stefanović je to odbacio:

„Postoji neslaganje u vezi načina rada i funkcionisanja javnotužilačke organizacije, a posebno u vezi sa transparentnošću rada i efikasnošću načina izbora tužilaca pred VST.“

Autor: Dalibor Stankov