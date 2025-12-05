OVAJ VIDEO MORATE POGLEDATI: Početak kraja ere BEZAKONJA Zagorke Dolovac (VIDEO)

Početak kraja ere bezakonja vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac.

Pored neaktivnosti i netransparentnosti, predstavnici skupštinog Odbora zamerili su Zagorki Dolovac i Mladenu Nenadiću dosta toga...

Zagorka se kao i obično nije pojavila, a predstavljali su je Zorica Stojišić, Miljko Radisavljević i Tamara Mirović, koji nisu bili raspoloženi za novinarska pitanja.

I sem bezanja koje Dolovac već godinama praktikuje, nije mnogo šta ostalo. Kraj interesne grupe Zagorke Dolovac je sve bliži. Sledeći korak je skupštinska rasprava.