OVAJ VIDEO MORATE POGLEDATI: Početak kraja ere BEZAKONJA Zagorke Dolovac (VIDEO)

Početak kraja ere bezakonja vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac.
Pored neaktivnosti i netransparentnosti, predstavnici skupštinog Odbora zamerili su Zagorki Dolovac i Mladenu Nenadiću dosta toga...
Zagorka se kao i obično nije pojavila, a predstavljali su je Zorica Stojišić, Miljko Radisavljević i Tamara Mirović, koji nisu bili raspoloženi za novinarska pitanja.
I sem bezanja koje Dolovac već godinama praktikuje, nije mnogo šta ostalo. Kraj interesne grupe Zagorke Dolovac je sve bliži. Sledeći korak je skupštinska rasprava.
05. децембар 2025.