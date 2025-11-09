Kresović: Zagorka Dolovac bila registrovani agent britanske obaveštajne službe, sa kodnim imenom MOD

U nedavnoj epizodi podkasta „Fajter“, politički analitičar i novinar Tomislav Kresović izneo je niz ozbiljnih optužbi na račun pojedinih državnih institucija i pre svega vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac. On je tvrdio da je srpsko pravosuđe „probušeno“ uticajem stranih službi, i da je Dolovac, prema dokumentima koji su, kako kaže, kružili još 2004. godine, bila „registrovani agent britanske obaveštajne službe“.

Kresović navodi da od dolaska demokrata na vlast Srbija gubi suverenitet, i da je većina institucija pod ogromnim spoljnjim uticajem.

„Mi imamo probušene institucije. Špijunaža. Strane službe su duboko inkorporirane u državne strukture, od MUP-a do Vlade,“ naveo je Kresović.

On posebno ističe uticaj stranih savetnika u tužilaštvu, precizirajući da se u prostorijama Vrhovnog javnog tužilaštva, neposredno pored kabineta Zagorke Dolovac, nalazio savetnik Američke ambasade zadužen za rad sa tužilaštvom:

„Do skoro, prva kancelarija do Zagorke Dolovac bila je kancelarija savetnika Američke ambasade za tužilaštvo.“

Kresović se dalje pita da li i jedna suverena država dozvoljava da strani službenici rade u neposrednoj blizini državnog tužioca i da utiču na njegov rad?

On tvrdi da je još 2004. godine, za vreme vlade Vojislava Koštunice, ministar pravde Zoran Stojković, dobio informacije preko tadašnjeg šefa BIA-e, Radeta Bulatovića, da je Zagorka Dolovac „rezident britanske obaveštajne službe“.

Prema tim dokumentima, tvrdi Kresović, Dolovac je imala „kodno ime MOD“.

„Stojković je smenjuje jer dobija informacije da je rezident britanske službe. Kodno ime MOD.“

Kresović dalje navodi da je nakon odlaska Koštunice Dolovac bila rehabilitovana i vraćena u pravosudni sistem.

„Posle toga dolazi reforma sudstva. Otpušta se ogroman broj ljudi. Isti centri moći nastavljaju da upravljaju pravosuđem.“