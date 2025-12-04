Gde je nestala Zagorka Dolovac? Amber Alert za tužiteljku: Poslednji put viđena na aerodromu, kažu pojavila se u Hagu (FOTO)

Beograd je oblepljen crvenim posterima na kojima, u stilu američkog Amber alert upozorenja, stoji fotografija vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Plakati su izlepljeni ispred samog Vrhovnog javnog tužilaštva, kao i oko zgrade Visokog saveta tužilaštva, sa jasnom porukom: „Poslednji put viđena na beogradskom aerodromu, sve informacije prijaviti USAID-u“.

Ova aluziju dolazi posle skandalozne odluke vrhovne tužiteljke da se ne pojavi ni pred institucijom koja ju je izabrala, Skupštinom Srbije. Naime, na sednici Odbora za pravosuđe, koji je ocenivao njen petogodišnji rad, Zagorka Dolovac nije smatrala da duguje objašnjenje. Umesto sebe, poslala je troje svojih zamenika. Odbor je njen izveštaj odbio, a time je, po oceni više pravnih stručnjaka, izgubljen poslednji ostatak njenog institucionalnog legitimiteta.

I umesto da se obrati javnosti, ili barem instituciji koja ju je imenovala, Dolovac je već sutradan spakovala kofere i otputovala u Hag. Prema informacijama do kojih smo došli, nalazi se u prostorijama Eurodžasta, gde je, nakon odlaska specijalnog američkog tužioca koji je godinama boravio u kancelariji pored njene, pronašla „adekvatnu podršku“.

Ono što je dodatno izazvalo ogorčenje stručne i novinarske javnosti jeste i saopštenje Vrhovnog javnog tužilaštva posle sednice skupštinskog Odbora. U saopštenju tužilaštvo je praktično pohvalilo samo sebe, a odluku parlamenta proglasilo „političkim pritiskom“. U normalnim pravnim sistemima tužilaštvo polaže račune parlamentu, ne obrnuto. U Srbiji, izgleda, VJT polaže račune samo sebi i svojim međunarodnim pokroviteljima.

Zbog toga su plakati sa natpisom „Amber Alert“ potvrda da je Zagorka Dolovac ne samo „nestala“ iz institucionalnog sistema Srbije, već da je odlaskom u Hag i traženjem podrške stranih struktura i zvanično potvrdila ono što građani već duže vreme znaju, da je reč ženi koja otvoreno zastupa tuđe interese.

Plakatima je ta poruka prvi put ispisana javno i bez ustručavanja.

Autor: Pink.rs