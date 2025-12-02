PINK.RS PAPARACO! Zagorka i Miljko otputovali u Amserdam - sami

Dan nakon sednice Odbora za pravosuđe koji je odbio izveštaje Vrhovne javne tužiteljke Zagorka Dolovac o radu javnog tužilaštva od 2020-2025. godine, ona je otputovala avionom za Amsterdam!

Društvo joj, kako saznajemo, pravi samo Miljko Radisavljević, njen kolega iz Vrhovnog tužilaštva, inače bivši tužilac za organizovani kriminal jer su odlučili da se na put otputuju sami, bez obezbeđenja - jer više ne veruju nikome.

Kako saznajemo, Dolovac i Radisavljević zapravo idu za Hag, prestonicu Holandije, gde je sedište Jurodžasta (Eurojust) gde će se stranim partnerima žaliti na vlasti u Srbiji i verovatno od Evropljana tražiti pomoć za ostanak na funkcijama.

Svi već međutim znamo ko je tužiteljka koja suvereno vlada sprskim tužilaštvom već 16 godina, a znamo i niz propalih Radisavljevićevih optuženja koja su rezultirala oslobađajućim presudama zbog kojih sada Srbija plaća milione evra odštete (Miroslav Mišković, Stanko Subotić, Luka Bojivić, Ćuruvija i mnogi drugi...).

Pošto su izgubili legitimitet svog naroda, a jesu i to juče na sednici Odbora za pravosuđe, džaba im strani faktor.

Autor: S.M.