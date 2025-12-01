Savet za monitoring: Zagorka Dolovac faktički smenjena sa funkcije vrhovnog tužioca jer nema legitimitet

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost obaveštava javnost da Zagorka Dolovac, vrhovni javni tužilac, od danas nema legalitet niti legitimitet da obavlja ovu dužnost, imajući u vidu da su na sednici Odbora za pravosuđe Narodne skupštine odbijeni svi njeni izveštaji o radu za period 2020-2024 godine.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Činjenice da su zbog Zagorke Dolovac isplaćene milijarde dinara iz državnog budžeta zbog neosnovanog pritvaranja i optuživanja nevinih ljudi, ali i zbog činjenice da je privatizovala javno tužilaštvo i urušila njegov ugled u javnosti, kao i zbog sprečavanja vođenja istraga, jesu dovoljni razlozi da istog momenta bude smenjena sa dužnosti vrhovnog javnog tužilaštva, što faktički od danas i jeste tako", naveo je Spasić i dodao:

"Takođe, činjenica da je Odbor za pravosuđe Narodne skupštine jednoglasno odbio sve izveštaje koje je podnela Zagorka Dolovac, jeste ultimativni korak za njeno hitno razrešenje. Podsećam da je Narodna skupština najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji i da, ko nema poverenje narodnih predstavnika i ko se bavi kriminalom, ne može ostati na državnoj funkciji" - zaključuje Spasić.

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost poziva Narodnu skupštinu da zaštite ustavnost i vrate javnotužilačku organizaciju građanima Srbije.