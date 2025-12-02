AKTUELNO

Mrdić o jučerašnjem odbijanju izveštaja Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac: Ovo može da bude prvi korak ka njenom RAZREŠENJU

Skupštinski Odbor za pravosuđe odbio je juče da usvoji izveštaje Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac o radu tužilaštva u Republici Srbiji za 2021, 2022, 2023. i 2024. godinu.

Takon tročasovne sednice Odbor za pravosuđe je jednoglasno od prisustvnih članova odlučio da Narodnoj skupštini predloži da odbije ove izveštaje Zagorke Dolovac i da izvestilac bude predsednik Odbora Uglješa Mrdić.

Nardoni poslanik Uglješa Mrdić istakao je da Zagorka Dolovac ne priznaje odluke parlamenta, što je obaveza svih.

- Sednica je trajala 3 sata, tu je bilo niz kritika na račun Dolovac i Nenadića... Bilo je i neprimerenih reakcija, troje je izašlo pre nego što je završena sednica. Nas 11 je glasalo, da se ne usvoji izveštaj... - rekao je Mrdić.

Suština je da smo na sednici izneli argumentovane kritike, godina, po godina, dodaje Mrdić.

- Narodni poslanik ima pravo da glasa, njega je birao narod... Nije ona nas birala, nego narod. Oni nama dakle podnose izveštaj. Ispada kao da mi, poslanici treba Zagorki da iznosimo izvestaje - dodaje Mrdić.

Nenormalna situacija je to, oni su u panici, ovo je prvi korak ka razrešenju Zagorke Dolovac, rekao je potom.

- Niko ne može da bude iznad države i naroda, a ona se ponaša kao d aje ona zužilaštvo i država - dodaje Mrdić.

Profesor na Pravom fakultetu u Beogradu Vladan Petrov ističe da treba analizirati sve slučajeve odvojeno.

- Sudija koji učestvuje na tribinama, izražava političke ciljeve, daje političke ocene, taj sudija krši zavranu političkog delovanja koja je u Ustavu. To je eksplicitni osnov za razrešenje - rekao je Petrov.

I sudije Istavnog suda bi morale da se sklone eksplicitno izražene aktivnosti, naveo je Petrov.

Skrećem pažnju i Uglješi, često se zaboravlja član 4. stav 3. Ustava, dodao je Petrov.

- Nije nezavisnost sudske vlasti otuđena od ustavnog poretka, nego samo da sudije sude na osnovu zakona, pravila međunarodnog prava... - objasnio je Petrov.

