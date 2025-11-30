UGLJEŠA MRDIĆ ZAKAZAO SEDNICU: Odbor za pravosuđe sutra razmatra izveštaje o radu Zagorke Dolovac

Izveštaji se odnose na 2021, 2022, 2023. i 2024. godinu.

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe Uglješa Mrdić zakazao je za sutra sednicu Odbora na kojoj će se, kako saznajemo, razmatrati izveštaji Republičkog javnog tužilaštva, čiji je sukcesor Vrhovno javno tužilaštvo a u vezi sa radom javnih tužilaštava u Srbiji na suzbijanju kriminaliteta i zaštiti ustavnosti i zakonitosti.

Izveštaji se odnose na 2021, 2022, 2023. i 2024. godinu.

Pored članova Odbora poziv za prisustvo sednici upućen je kako saznajemo i Vrhovnoj javnoj tužiteljki.

Autor: Iva Besarabić