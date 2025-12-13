AKTUELNO

Politika

NASILJE KAO POLITIČKI PROGRAM BLOKADERA: Incidenti u njihovoj režiji potvrdili da im ništa drugo nije preostalo

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Foto/RINA ||

Da je blokaderima jedini politički program nasilje, pokazalo je nekoliko incidenata u njihovoj režiji. Haos u Mionici, napad nožem u centru Beograda i pucnjava ispred „Ćacilenda“ najupečatljiviji su primeri.

Foto: Foto/RINA

Haos u Mionici

Tokom lokalnih izbora u Mionici blokaderi su napali simpatizere Srpske napredne stranke (SNS) u selu Rajković. Tokom napada pričinjena je veća materijalna šteta u jednom lokalu.

Foto: Foto/RINA

Nož u centru Beograda

Istog dana, u centru Beograda blokader Damjan P, student Fakulteta primenjenih umetnosti i vlasnik firme za filmsku produkciju, izbo je čoveka u tzv. „Ćacilendu“. Nakon hapšenja pokušao je da negira krivicu, ali je ubrzo promenio iskaz.

Pucnjava i paljenje šatora

Incident podseća na slučaj iz oktobra kada je drugi blokader, Vladan Anđelković, uhapšen nakon što je pucao u prolaznika, a potom zapalio šator ispred Narodne skupštine. On je priznao da ga „nervira zauzimanje centra grada“ i da je sa namerom kupio benzin kako bi izazvao požar.

Sva tri nasilna incidenta svedoče ne samo o bezidejnosti blokadera, već i o tome da im ništa drugo nije preostalo kako bi pokušali da skrenu pažnju na sebe, budući da podrška njihovom pokretu opada iz dana u dan.

Autor: Pink.rs

