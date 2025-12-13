AKTUELNO

Politika

'HANUKA PODSEĆA NA ZNAČAJ OČUVANJA VERE' Macut čestitao praznik rabinu Asielu i svim pripadnicima jevrejske zajednice

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Premijer Srbije Đuro Macut večeras je u ime Vlade Republike Srbije uputio čestitku povodom jevrejskog praznika Hanuke rabinu Isaku Asielu i pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji.

''Večeras sam, u ime Vlade Republike Srbije, uputio čestitku povodom Hanuke rabinu Isaku i pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji. Poželeo sam da ovaj veliki praznik, koji u jevrejskoj tradiciji simbolizuje svetlost, slobodu, nadu i istrajnost, donese mir, zdravlje i radost u njihove domove'', napisao je Macut na Instagramu.

On je istakao da na Hanuka podseća na značaj očuvanja vere, identiteta i tradicije, kao i na snagu zajedništva i uzajamnog poštovanja, vrednosti koje su važne za celo naše društvo.

