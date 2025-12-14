AKTUELNO

Politika

HOĆE DA BUDU SVOJI NA SVOME: Vučić o legalizaciji – očekuje se više od 600.000 zahteva (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je do sada podneto 135.000 zahteva za evidentiranje imovine po novim propisima, a da očekuje da do isteka roka bude podneto više od 600.000 prijava.

Program „Svoj na svome“ pokrenut je kako bi građani lakše rešili pitanje legalizacije objekata.

Gužve na šalterima

Vučić je tokom posete Gadžinom Hanu obišao uslužni centar za legalizaciju objekata i istakao da su gužve velike, jer građani žele da reše imovinsko‑pravne odnose. „Ljudi hoće da budu svoji na svome. Neverovatno je koliko je pomoćnih objekata prijavljeno“, rekao je.

Rokovi i zakon

Prijava neuknjiženih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara. Vučić je naglasio da će broj prijava biti veći nego u poslednjih 30 godina.

Lakši postupak

„Ranije je postupak bio komplikovan i preskup“, rekao je Vučić, dodajući da novi propisi omogućavaju jednostavniji i brži upis nepokretnosti.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Gadžin Han

#Niš

#Zakon o legalizaciji

#gužve na šalterima

#imovina Srbija

#legalizacija objekata

#nepokretnosti

#svoj na svome

#uknjiženje

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić: Jutros do 11 sati podneto više od 100.000 zahteva za evidentiranje imovine

Politika

Vučić: Podneto do sada više od 120.000 prijava za legalizaciju imovine

Društvo

MLADI PODNELI VIŠE OD 1.500 ZAHTEVA ZA STAMBENE KREDITE: Polovina hoće zajam od 99.000 evra - Ova lokacija najtraženija

Politika

Vučić: Verujem da ćemo za 20 do 30 dana otvoriti brzu prugu od Novog Sada do Subotice

Politika

ZA PRVO DETE 500.000, ZA DRUGO 600.000 DINARA! Vučić objavio i kada počinje primena ove odluke: Za majke sa više dece i POSEBNE NAGRADE

Politika

Vučić: U Njujorku sam razgovarao sa više od 25 šefova država i premijera