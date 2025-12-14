HOĆE DA BUDU SVOJI NA SVOME: Vučić o legalizaciji – očekuje se više od 600.000 zahteva (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je do sada podneto 135.000 zahteva za evidentiranje imovine po novim propisima, a da očekuje da do isteka roka bude podneto više od 600.000 prijava.

Program „Svoj na svome“ pokrenut je kako bi građani lakše rešili pitanje legalizacije objekata.

Gužve na šalterima

Vučić je tokom posete Gadžinom Hanu obišao uslužni centar za legalizaciju objekata i istakao da su gužve velike, jer građani žele da reše imovinsko‑pravne odnose. „Ljudi hoće da budu svoji na svome. Neverovatno je koliko je pomoćnih objekata prijavljeno“, rekao je.

Rokovi i zakon

Prijava neuknjiženih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara. Vučić je naglasio da će broj prijava biti veći nego u poslednjih 30 godina.

Lakši postupak

„Ranije je postupak bio komplikovan i preskup“, rekao je Vučić, dodajući da novi propisi omogućavaju jednostavniji i brži upis nepokretnosti.

Autor: Dalibor Stankov