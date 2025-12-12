Vučić: Podneto do sada više od 120.000 prijava za legalizaciju imovine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je do sada podneto više od 120.000 prijava za upis imovine i naveo da se više od polovine prijava odnosi na legalizaciju kuća.

Vučić je rekao da upis bespravnih objekata po novom zakonu "Svoj na svome" mnogo znači građanima.

''Posebno domaćinima koji imaju kuće, više od 50 onih koji su tražili za svoje kuće i 27 odsto za pomoćne objekte. Tako da, to su važne stvari'', rekao je Vučić u Nišu tokom obilaska proizvodnog pogone fabrike Yumis u Nišu.

Prijava neupisanih objekata je počela 8. decembra i trajaće 60 dana.

Autor: Pink.rs